La dramática historia de Lee Chandler llega desde hoy a las pantallas nacionales. La cinta tiene seis nominaciones al Oscar y su protagonista, Casey Affleck, es el principal candidato a llevarse la estatuilla al Mejor Actor. Hoy se estrena en los cines del país la aclamada película Manchester frente al mar, que cuenta con seis nominaciones a los Oscar (a celebrarse el próximo domingo 26), y por la cual su protagonista, Casey Affleck, obtuvo en enero pasado el Globo de Oro a Mejor actor drama. El largometraje, que costó menos de USD 9 millones, ya recaudó USD 60 millones en el mundo, y demuestra que no se necesita de un gran presupuesto para hacer una buena película, teniendo en cuenta los múltiples galardones de la crítica cinematográfica de EEUU que ya recibió, y las seis estatuillas de la Academia de Hollywood a las que aspira. La cinta narra la historia de Lee Chandler, un plomero que debe regresar de Boston a su pequeño pueblo natal tras enterarse de la muerte de su hermano. Allí se encontrará con su sobrino de 16 años (Lucas Hedges), del que tendrá que hacerse cargo, mientras se ve obligado a enfrentarse a un pasado trágico que mantuvo en secreto durante mucho tiempo, y que le llevó a separarse de su esposa y de la comunidad en la que creció. Casey Affleck encarna a Chandler, un papel que también le valió el Bafta a Mejor actor, recientemente. La película ubica al intérprete en la mirada mundial y lamenta que no existan más filmes como Manchester frente al mar. "Tiendo a enfocarme en lo negativo, lo confieso. Pero sigo pensando: ¿Realmente es cada 10 años que uno logra trabajar en una gran película? No puede ser", señaló Affleck. Actriz. Por su parte, Michelle Williams, quien interpreta a Randi, esposa de Lee, dijo que le fascinan los comentarios positivos que recibe el filme. "Sinceramente, es una sorpresa agradable cuando la gente se acuerda de ti, de tu trabajo en esta película y te nominan al Oscar. Pero ninguno de nosotros fuimos a trabajar en aquel invierno en los suburbios de Boston pensando en dinero, fama o el Oscar. Nuestros corazones estaban en esta película, no piensas nunca en los premios cuando trabajas", indicó la actriz a glamour.es. Agregó que fue difícil interpretar a Randi, porque el personaje sufre por una gran pérdida. "Tuvimos tiempo de estudiar la historia, la geografía de la zona, el dialecto... Ponerme en su situación era muy duro. Cuando quieres de verdad a alguien, el miedo de perder a esa persona acompaña siempre tu felicidad", dice Williams. Fuente: Ultima Hora