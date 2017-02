La cantante Lizza Bogado dio a conocer la voz de su hijo Juan Pablo Fernández, con un alegre concierto denominado “De madre a hijo”, que presentó el miércoles último en el Teatro Municipal. El público, que apenas llenaba la platea baja del auditorio, disfrutó de la propuesta. “Parece que somos más acá (en el escenario) que ahí abajo”, bromeaba Bogado en un momento del show, en alusión a la cantidad de público. No obstante, entregó mucho carisma. Además, la noche era especial para ella, pues hizo debutar a su hijo Juan Pablo Fernández, quien primero interpretó “Contigo aprendí”, “La barca” y “Tus lágrimas”, mientras, en el fondo, Bogado lo miraba y se secaba las lágrimas. El debutante pisó con mucho desenvolvimiento el escenario. Demostró ser dueño de una buena y entonada voz, y además fue muy expresivo, al igual que su madre. “Es un honor compartir con ustedes y que puedan conocerme”, dijo Juan Pablo al público. En tanto, Lizza manifestó: “Me costó muchos años convencerlo”. El show siguió con canciones propias de Lizza como “Madre” y “Volverás a volar”. Esta última se la dedicó a su otro hijo Santiago. Ella explicó que esta ocasión, además de ser importante por presentar a su hijo, lo era también porque por primera vez mostraba muchos temas de su autoría. “Es muy difícil en Paraguay cantar tus temas. La gente te dice que tenés que cantar lo que se conoce. Pero es la primera vez que me animo a cantar todos mis temas”, contó. Juan Pablo volvió a aparecer para hacer con ella “El triste”, donde tuvieron un traspié con la letra, por lo que volvieron a repetir el final, cosa que no era necesaria. Lizza estrenó luego una canción que le regaló a Juan Pablo, que hablaba sobre el aprender a ser madre. Posteriormente homenajearon a Marco de Brix con el tema “Soñaremos como ayer”, que el público ovacionó. Entre aplausos y gritos de la gente, el show siguió con “Hermano paraguayo”, “Esperanza y fe”, “Un solo canto”, “Estrellita del sur”, “Paraguaya linda”, “Es linda nuestra Tierra”, y cerraron con “Paraguay mi pasión”. Fuente: ABC Color