Desde este jueves y hasta el sábado 4 de marzo el escenario del Teatro Municipal Ignacio A. Pane se vestirá de gala para recibir a músicos de Paraguay, Colombia y Argentina en el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Blues de Asunción, evento que desembarcará en la ciudad como parte del ciclo de verano del Teatro Municipal. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro (Pte. Franco esq. Alberdi) a 40 mil guaraníes por noche, en horario de 9 a 21.

Al respecto, Gustavo Sánchez Haase, guitarrista paraguayo de blues y organizador del encuentro, expresó: “Esta tercera edición del Festival Internacional de Blues se debe a que la gente en Paraguay realmente está comenzando a amar el estilo, fijándonos en lo que fueron las ediciones anteriores con un éxito total y la gran cantidad de agrupaciones nuevas que surgieron desde ese entonces. Eso implica que en el plano local el estilo está con un lento pero sostenido crecimiento y eso es importante porque hace que nosotros nos arriesguemos a hacer esta tercera edición, apostando por artistas nacionales e internacionales de gran calidad”, concluyó el artista.

En esta tercera edición del festival, la grilla de artistas estará organizada por subgéneros dentro del blues, a modo de ofrecer al público una orientación temática en cada noche de presentación. La noche del jueves 2 de marzo estará destinada al Jazz Blues con las presentaciones de los nacionales Gustavo Viera Blues Band, Pacita Diéz Pérez Jazz Band y la agrupación The Deeks.

La segunda noche estará enfocada en el Chicago Blues & Swing, con las presentaciones de los representantes locales Gabriel Lema Trío con Maglo Montórfano, la agrupación nacional Blueroom y desde Argentina Adrián Jiménez Blues Armónica.

El cierre del día sábado 4 de marzo se centrará en el Hill Country Blues con las presentaciones de Gustavo Sánchez Haase & The One Man Band (Py), el colombiano Carlos Elliot Jr. Power Blues Dúo y como cierre estelar se presentará la Big Band especialmente conformada para esa noche, The Borders All Stars Band, con un seleccionado de destacados bluesmen de Argentina, Colombia y Paraguay.

El tercer Festival Internacional de Blues de Asunción es posible gracias al apoyo de la Dirección Gral. de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, el Teatro Municipal y la Casa Bicentenario de la Música Agustín Pio Barrios. Con el auspicio de Bar La Esquina, Hotel Presidente, La Valija Viajes, Vivir La Música, Casa Bicentenario de la Música "Agustín Pío Barrios", HS Plotters (Villarrica), Triángulo Publicidad (Encarnación) y Copimax (Encarnación). ​ ARTISTAS PARTICIPANTES DEL TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES DE ASUNCIÓN

CARLOS ELLIOT JR (Colombia) Guitarrista y cantante colombiano, considerado el pionero del Hill Country Blues en Latino América. Ha vivido y experimentado el Blues & el Rock n’Roll justo donde fue creado, en Missisipi, EEUU, tocando por años con legendas del lugar (como T Model Ford, R.L Boyce, Robert Belfour, entre otros) en Juke Joints y Backyard Blues parties. Carlos Elliot Jr. es un típico Power Blues Dúo (integrado por Carlos en guitarra y voz, y Eduardo Oviedo en batería), que opera desde Pereira (Colombia), participando constantemente en la escena del blues de norte a sur en todo el continente americano , y ahora también en Asia y Europa. En sus presentaciones en Estados Unidos, en la mayoría de las ocasiones, se presenta con los The Cornlickers, banda que acompañaba al gran bluesman Big Jack Johnson, con quienes grabó sus trabajos Mystic Juke Joint Blues (2013) y Del Otún Al Mississipi (2015). Cuenta con 3 producciones discográficas y varias canciones número uno en la radio nacional de su país, rompiendo esquemas con el Blues en la radio comercial y cultural; cuenta con varias reseñas en diversos países del mundo y ha sido merecedor de varios premios y reconocimientos. - “Elliot’ suena como de Mississippi, su guitarra tiene la crudeza de R.L. Burnside y Muddy Waters” Memphis Flyer, 2014 USA.

ADRIÁN JIMENEZ (Argentina) Destacado armonicista y cantante argentino (Bs As) de Blues tradicional. También docente del instrumento. Comenzó como músico profesional en 1993, y desde entonces participó en varias bandas del circuito local, como así también acompañando a numerosos artistas afroamericanos. En 2000 formó su propia banda, con la que recrea temas del Blues clásico e instrumentales de su propia creación. Tiene 2 discos editados "Armónica Blues" 2006 y "Rockin' Blues" 2012, trabajos en los cuales también participaron reconocidos músicos y docentes de blues tradicional del vecino país, como Ricardo Tapia, Roberto Porzio, Gabriel Gratzer, Daniel Raffo, Mauro Diana, Gabriel Cabiaglia, Juan Codazzi, Javier Goffman, entre otros. Tuvo una participación destacada en la película “A los cuatro vientos” en homenaje al armonicista Hugo Díaz, film ganador de los premios Martín Fierro a la mejor banda de sonido. Es el primer armonicista de Blues en tocar en el Teatro Colon, y ha viajado de gira a Chicago (EEUU), Brasil, Chile, Paraguay (junto al guitarrista Gustavo Sánchez Haase, en octubre 2016) y el interior del país.

THE DEEKS (Py) Banda de Rock y Blues que tuvo su apogeo en los años 80, en una época en que éste último género musical era casi completamente desconocido en Paraguay o, en el mejor de los casos, confundido con el Rock o el Jazz. El hecho de presentar un repertorio de Blues (además de Rock), los posiciona entre uno de los pioneros del estilo en Paraguay. THE DEEKS fue formado en el año 1983, en Asunción, y su último recital fue en 1996. En principio como power trío, sus primeros integrantes fueron: Norman Breuer en guitarra y voz, Caden Brugada en bajo, y Guillermo "Hoja" Rojas en batería. A principios de los 90 se sumó José Breuer (egresado del Berklee College of Music de EEUU) y también contaron con la colaboración de Gustavo " Alpi " Amarilla. En los inicios hacían covers de Hendrix, Rolling Stones y otros, pero al poco tiempo empezaron a componer temas en inglés, y presentaban en sus recitales un repertorio 100 por ciento propio. La banda tocaba en bares, pubs, clubes, festivales y tugurios del overground y underground de la época. Fueron teloneros de Norberto "Pappo" Napolitano en un recital del "Carpo" en el local de El Lector II, a mediados de los 90. Tuvieron 2 hits que llegaron al número 1 de los charts del rock nacional, en radio 1ro de Marzo: "Tears in my Beer" y " Born in Detroit ". THE DEEKS se reunirá de nuevo después de 21 años, en el Festival Internacional de Blues de Asunción.

GUSTAVO VIERA BLUES BAND (Py) En este proyecto Gustavo Viera, guitarrista y docente del instrumento, nacido en Formosa (Argentina) de origen paraguayo, radicado en el país desde el año 2000, rinde homenaje a sus raíces bluseras desde un concepto sonoro contemporáneo característico de su estilo personal. El repertorio de esta banda representa un homenaje a los compositores y sus diversos intérpretes de blues como: B.B.King, J.B.Lenoir, Peter Green, Muddy Waters, Elmore James, W.C.Handy, Duke Ellington, Robben Ford, Stevie Ray Vaughan, entre otros. Gustavo trabaja con destacados artistas de Paraguay. Su sonido característico se orienta hacia la música fusión como se puede escuchar en sus materiales “Recuento” (2002) y “Los Colores de la Música” (2012), que incluyen composiciones y arreglos originales de Jazz Fusión Sudamericano. También se desempeña como catedrático de guitarra en la FADA/UNA y en el CONAMU. Integró el colectivo Jazz a la calle y A la gorra Paraguay.

GABRIEL LEMA TRÍO (Py) El Gabriel Lema Trío es la nueva apuesta del guitarrista argentino Gabriel Lema, radicado hace más de dos décadas en nuestro país, que se aleja por un tiempo de sus raíces bluseras, para acercarse a la corriente del swing europeo de la preguerra. Junto a Paula Rodríguez en contrabajo y Alberto Samaniego en guitarra rítmica, se acerca al Gypsy Swing, ese estilo intenso y emocionante que fusiona jazz, ragtime, música tradicional gitana y chanson française, impulsado por el genio gitano de la guitarra Django Reinhardt. Como invitada especial de la banda se presentará Maglo Montórfano, talentosa cantante paraguaya. PACITA DIEZ PEREZ JAZZ BAND (Py) Es pianista y cantante de estilos como el Jazz, Bossa Nova y Blues, además de sus proyectos clásicos. Entre sus más importantes presentaciones podemos destacar su participación con el grupo Doble Click y su Tributo a Tom Jobim y Vinicius de Moraes durante el ciclo de verano del Teatro Municipal de Asunción, y como solista invitada en el Primer Festival de Blues de Asunción; Concierto por los 30 años de aniversario de la Fundación Dequení, Concierto por los 287 años de la Ciudad de Itaugua, Concierto "Voces por la infancia" a beneficio de la fundación Corazones por la Infancia y como cantante invitada del XVIII CCPA Jazz Festival, Segundo Festival Internacional de Blues de Asunción, en esta ocasión participando como una de las artistas principales, Concierto de Jazz en conmemoración a los 60 años del Colegio Cervantes, II Edición del Festival Jazz & Blues ParaGua'i, entre otros eventos importantes. Actualmente se desempeña como pianista de repertorio y profesora de Música de Cámara en la Facultad de Música de la Universidad Nacional de Asunción y como profesora de canto popular y piano clásico del Conservatorio Vivir Música. En esta ocasión, es invitada a participar del 3er Festival Internacional de Blues de Asunción junto a excelentes músicos de nuestro medio: Lucero Núñez en el saxo, Joel Cabañas en la guitarra, Paula Rodriguez en el contrabajo y Rafael Arce en la batería. El repertorio estará dedicado a una selección de las mejores canciones del gran Ray Charles.

BLUEROOM (Py) Banda que se forma a mediados del año 2015, conformado originalmente por Mario Amarilla (Guitarra, Armónica y voz), Tony Díaz (Guitarra y Voz) y Steven Arzberger (Batería y Percusión). Posteriormente se acoplaron Jonathan Piñero (trompeta) y Ariel Cristaldo (Bajo). El estilo que interpreta Blueroom es el Blues, con fuertes influencias Country, Folk e Indie, aportando en cada música un estilo propio. Se caracteriza por tener a dos frontman en la voz y guitarra y con solos e improvisaciones en todos sus instrumentos. Fue partícipe en ambos años de los dos Festivales de Blues Internacionales realizados en Paraguay con buenísima recepción por parte del público.

GUSTAVO SÁNCHEZ HAASE & THE ONE MAN BAND (Py) Guitarrista del sur de Paraguay (América del Sur). Su estilo navega por el Blues Tradicional, con el eje del Mississipi Country Blues (especialmente el Hill Country Blues), el Blues Rag Piedmont Style, y una visión de Chicago Blues y Jump, respetando los códigos tradicionales pero al mismo tiempo buscando un estilo propio y alguna innovación. Con 20 años de experiencia en este tipo de música afro-americana, desde hace 3 años actúa como One Man Band, tocando la guitarra (eléctrica, acústica y resonadora) con el estilo fingerpicking o fingerstyle, y una batería básica con pies, (1 redoblante, 1 hihat y el bombo), Kazoo, y voz, ejecutados con gran precisión y cuidado, sonando muy sólidos, y dando como resultado la sensación de escuchar una banda completa, con mucho sentimiento y groove. Sánchez Haase ha participado en varios festivales internacionales de blues: en Paraguay (Festival Internacional de Blues de Asunción, que es creador y organizador, 2015 y 2016, Festival Internacional de Jazz de Asunción en 2012; 12 x 8 Festival de Blues 2013 y 2015; 6 Cuerdas Para Rato Guitar Festival 2014; Festival Regional Paraná Country Blues 2014 y 2015, Festival de Guitarras Guitarraton 2016); En Ecuador (Quito Blues 2015); En Chile (II Festival Internacional de Blues de Coquimbo 2016); En Argentina (Pergamino Blues 2015, II Festival de Blues de San Juan 2016, 1er Festival de Blues Posadas, III Ferimúsica Montecarlo); Colombia (Festival de Blues Medellín, 4to Festival de Blues del Otún, Festival Folk & Blues de Cali 2016) y varias presentaciones en diferentes países. Como guitarrista de blues, Gustavo acompañó, con diferentes bandas, a grandes músicos de Blues de EEUU, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, entre otros. THE BORDERS ALL STAR BAND (Paraguay/Argentina/Colombia) Gran banda integrada por excelentes músicos de 3 países, y que representa la unidad e integración que el Blues logra. Está integrada por: - Tito Agulla (Argentina): Guitarrista misionero (Posadas) uno de los pioneros del estilo Country Blues en su provincia, que lidera su propio proyecto en su ciudad, denominado Tito Agulla Blues Band. También es un destacado gestor cultural, creador y productor del Posadas Blues Festival, el primero del género en esa capital misionera argentina. - Marcelo Celestino (Argentina): es un guitarrista, cantautor autodidacta y apasionado músico de blues, desde sus comienzos como profesional en el año 2002. En la actualidad es uno de los referentes del Blues moderno misionero, contando con un estilo propio y un toque potente, producto de las influencias de BB.King, Albert Collins, Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan, John Lee Hooker, Albert King, Roben Ford y Larry Carlton, entre otros. - Maxi Chávez (Argentina): destacado armoniquista posadeño, considerado el más virtuoso de la armónica en la región, de formación autodidacta, que integra bandas de renombrados músicos de la zona, como Rula y Los de la Esquina, Cristian Benitez Blues Band, The Blues Reporters, y se presenta en dúo desde hace unos 9 años con el guitarrista paraguayo Gustavo Sánchez Haase. - Aaron Zorrilla (Py) Bajista de la conocida banda luqueña “Versión Palma Loma Blues” - Rafael Arce: (Py) Conocido baterista sesionista, integrante de grandes proyectos de Jazz, como el del CCPA. - Carlos Jimenez (Py) Cantante y saxofonista, líder de la gran banda esteña Big Charlie Blues Band. - Inivitados de la banda: Carlos Elliot Jr (Colombia), Eduardo Oviedo (Colombia),Adrián Jimenez (Argentina), Dominique Bernal (Py) y Gustavo Sánchez Haase (Py)