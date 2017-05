El mexicano Juan Rulfo y nuestro compatriota Augusto Roa Bastos serán recordados este viernes en la Embajada de México. La Embajada de México y la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP) organizan un acto de conmemoración de los cien años del nacimiento de dos cumbres de la literatura latinoamericana, Juan Rulfo y Augusto Roa Bastos. El acto se desarrollará bajo el título de “Rulfo y Roa Bastos, un diálogo centenario”, y tendrá lugar en el espacio cultural “Juan Rulfo” de la Embajada de México (España c/ San Rafael), el viernes 26 a las 19:30. Abrirá el programa el embajador de México, Fernando Ortega Bernés; luego se dirigirá al público el presidente de la SEP, Bernardo Neri Farina. A continuación, Osvaldo González Real desarrollará una disertación sobre las similitudes entre ambos escritores y las relaciones literarias y personales que mantuvieron a lo largo de su vida. Tras esta exposición, cuatro miembros de la SEP leerán el cuento titulado “Macario”, incluido en el libro “El llano en llamas”, de Rulfo. Por último, se exhibirá un video documental sobre el gran escritor mexicano, realizado por su hijo, el cineasta Juan Carlos Rulfo. El acto es abierto al público. Hay varias coincidencias entre Juan Rulfo y Augusto Roa Bastos. Ambos nacieron el mismo año, 1917. Rulfo, cuyo nombre completo, según su fe de bautismo, fue Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nació en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo. Roa (Augusto José Antonio Roa Bastos), vino al mundo en Asunción, el 13 de junio. En 1953 ambos publicaron un libro que marcaría la carrera de cada uno: Rulfo, “El Llano en llamas”, y Roa, “El trueno entre las hojas”. Ambos se trataron amistosamente durante mucho tiempo y existía entre los dos, además de la admiración literaria, un gran afecto personal. Roa Bastos escribió un célebre prólogo titulado “Los trasterrados de Comala. La lección de Rulfo”, en uno de cuyos párrafos dice el autor de “Yo el Supremo”: “Los textos de Rulfo autorizan todas las interpretaciones posibles, lo cual no significa que privilegien ninguna en especial”. Y agrega: “Siempre será válida la más fiel de todas, la que cada lector elabora y destila como experiencia de su ser íntimo asumida y vivida con entre sensible, lúcida y sin orgullo”. FUENTE ABC DIGITAL