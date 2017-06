Pasar de los escenarios locales a grandes teatros de Canadá y Estados Unidos es un sueño hecho realidad para Junior Caballero. Con solo 16 años, dejó el país para especializarse en danza clásica y hoy es bailarín profesional de un gran elenco canadiense. Desde los tres años, la música se apoderó del cuerpo de Junior Gaspard Caballero. Sus “problemas” de hiperactividad encontraron una solución en la danza. A los nueve años comenzó con sus estudios en las academias de baile, optando en principio por estilos como el jazz, uno de sus géneros favoritos. Junior hizo su segunda casa al Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), donde recibió la base para la formación artística que posee actualmente. Allí lo formaron como artista y lo ayudaron a amar aún más la danza. Un equipo de maestros de dicha academia lo preparó para la primera gran prueba de su vida: El Gran Prix de Lausanne. Con tan solo 16 años participó de esa gran competencia internacional que se realizó en Suiza en el 2012. Si bien no obtuvo los primeros puestos, terminó siendo galardonado por la grandeza de sus presentaciones y recibió un premio en efectivo. Además, gracias a su destaque, obtuvo tres ofertas para formarse como bailarín profesional en el extranjero. Luego de analizar cada una de ellas, optó por estudiar en Canadá, puesto que así tendría la oportunidad de terminar sus estudios secundarios. Con una mochila cargada de sueños, sin conocer absolutamente nada de ese país, Junior emprendió el gran viaje de su vida. “No tenía a nadie allá. Fui totalmente solo. Al llegar me encontré con un brasileño al que conocí en la misma competencia y nos hicimos buenos amigos desde entonces”, relata el joven. Hoy, con 21 años, este compatriota se presenta en escenarios de varias ciudades de Canadá y Estados Unidos. Comparte con un elenco en el cual están artistas de distintas nacionalidades y su compañía se dedica también a realizar talleres de formación en cada localidad que visita. Para Junior no existen barreras. Él cree que todos los artistas nacionales pueden llegar muy lejos y para lograrlo son tres los factores principales: perseverancia, ganas de superación y mucho esfuerzo. Su meta es continuar con la docencia para compartir sus conocimientos. "Lo primero es intentar. Si te caés, te volvés a levantar y aprendés de esa caída. Create un propósito y dedicate a cumplirlo. Claro que habrá momentos difíciles, pero no debés dejar que nada te derribe. Lo segundo es tener paciencia, porque todo llega a su debido momento. Por último, es muy importante ser positivos y seguir soñando alto", dedicó Junior como mensaje hacia los bailarines de ballet nacional. FUENTE ABC DIGITAL