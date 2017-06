Hace 20 años, la escritora británica J.K. Rowling publicó el primer libro de Harry Potter después del rechazo en 10 editoriales. En estas dos décadas, la magia de los libros cambió su vida, ya que su fortuna está estimada hoy en US$ 825 millones. Es casi seguro que Joanne Kathleen Rowling no habría creído en 1996 -cuando debió recurrir a ayudas sociales para sobrevivir- que la magia de “El niño que vivió” (primer capítulo del primer libro “Harry Potter y la piedra Filosofal”) que había ideado y que había sido rechazado por una decena de editoriales, justo diez años después -en 2006- le significaría el título de mejor escritora británica viva y, mucho menos, que otros diez años después y un poco más, su fortuna estaría estimada en 650 millones de libras (US$ 825 millones, 740 millones de euros), según la lista de los más ricos del Sunday Times. Hoy por hoy, ha vendido más de 450 millones de copias en todo el mundo en 79 idiomas y 200 países. La primera edición del primer volumen tuvo una tirada de 1.000 ejemplares -convertidos hoy en tesoros para los coleccionistas- y le valió a J.K. Rowling un contrato de 1.500 libras (US$1.900, 1.700 euros). Según datos del sitio www.statisticbrain.com de setiembre de 2016, las películas recaudaron US$ 7.200 millones (6.450 millones de euros), los libros US$ 7.700 millones (6.900 millones de euros) y los productos derivados US$ 7.300 millones (6.500 millones de euros). Es así que de una idea nacida en un viaje en tren a su creación en un pequeño café en Edimburgo, Harry Potter y la Piedra Filosofal comenzó un fenómeno global y le siguieron siete novelas más, inspiró una franquicia de cine importante, una fascinante producción teatral, varios parques temáticos, un recorrido turístico en Escocia, una exposición permanente en Londres e innumerables objetos de marketing sobre el joven mago; además, claro, de cautivar a lectores de todas las edades durante veinte años. Nacida en 1990 en la imaginación de la escritora durante un viaje en tren entre Mánchester y Londres, la saga narra las peripecias de un aprendiz de mago llamado Harry Potter y de sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger en el colegio de magos y hechiceros “Hogwarts”, dirigido por Albus Dumbledore. La principal intriga de la historia gira en torno al combate de Harry contra Lord Voldemort, un mago malvado que busca la inmortalidad y que asesinó a los padres del muchacho e intentó hacer lo mismo con él, pero una magia antigua que aplicó su madre, con base en el amor maternal, lo protegió, dejándole la tan conocida cicatriz en forma de rayo en la frente. La autora publica siete volúmenes entre 1997 y 2007 y cada uno de ellos transcurre durante un curso escolar. FUENTE ABC