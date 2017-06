Una propuesta novedosa que fusiona la guitarra clásica de Berta Rojas y el pop-rock de artistas paraguayos se realiza mañana, a las 20.30, en el Banco Central, a beneficio de la Fundación Dequení. Berta Rojas Meets Rock & Pop se titula el show que brinda la tres veces nominada al Grammy junto a reconocidos artistas nacionales en una propuesta novedosa que fusiona lo clásico con los géneros modernos. La cita será en la tradicional Noche del Pan y el Vino, de la Fundación Dequení, marcada para mañana, a las 20.30, en el Gran Teatro Lírico José Asunción Flores, del Banco Central del Paraguay (acceso por portón 4, sobre Federación Rusa y Augusto Roa Bastos). Las entradas cuestan G. 255.000 y están disponibles en la Red UTS y Fundación Dequení. La propuesta musical inédita es liderada por Berta Rojas junto con el director orquestal argentino Gustavo Popi Spatocco, quien dirige a un selecto grupo de instrumentistas de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). Con arreglos guitarrísticos de Pedro Martínez y adaptación orquestal de Spatocco, Berta Rojas y amigos músicos, como Andrea Valobra; Jaime Zacher, de Bohemia Urbana; Javier Zacher, de Salamandra; y Chirola Ruiz Díaz, de Kchiporros, se encargarán de animar una propuesta creativa que fusiona en escena la guitarra clásica y los sonidos orquestales con la energía del rock y el pop. Rojas confiesa que este proyecto surgió de una idea de Popi Spatocco, quien al igual que la cantante argentina Mercedes Sosa (1935-2009) propicia un acercamiento a las jóvenes generaciones de músicos, de quienes tomaba el impulso y la fuerza. "A mí me gusta mucho cuando veo la trayectoria y el trabajo de estos chicos músicos que tienen tanto cariño del público en un país que no tiene industria de la música", menciona la guitarrista, en medio de los ensayos con los convidados del espectáculo. "Me genera una enorme admiración y un gran respeto cuando veo a jóvenes con millones de vistas en sus videos y que tienen un gran éxito. Me gusta ver el crecimiento de la nueva generación", cuenta Rojas, quien asegura que busca "con muchísimo respeto y cariño rendir un tributo al rock-pop paraguayo desde la guitarra clásica". La concertista paraguaya reveló que se identifica con las letras de las canciones de Chirola, además de admirar su trabajo en el movimiento renovador de Autores Paraguayos Asociados (APA). Con respecto a Andrea Valobra contó que admira su caudal vocal y comentó que tenía ganas de compartir escenario con ella. "Estoy orgullosa de tocar con Javier Zacher y la orquesta el tema Solito, un tema que indiscutiblemente fue el número uno, además de compartir con Jaime Zacher sus canciones Ypacaraí y Todo va a estar mejor", cuenta, asegurando que los músicos con los que compartirá escena son "figuras icónicas de nuestra música contemporánea". REPERTORIO. Entre los temas del repertorio figuran Fragile, de Sting; Así canta mi patria, de Florentín Giménez y Lionel Enrique Lara; Soy de la Chacarita, de Maneco Galeano; Ana Lucía, de Kchiporros; Agua y sal, de La de Roberto; El lugar y Solito, de Salamandra; Hallelujah, de Leonard Cohen; Ella, de Andrea Valobra; y otros. Fuente: Ultima Hora