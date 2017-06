Perico Sambeat y Joaju Cuarteto prometen un show imperdible para mañana en el CCPA, donde fusionarán el jazz con la música paraguaya y el flamenco. Las entradas siguen disponibles, a G. 40.000. El destacado saxofonista español Perico Sambeat presenta mañana, a las 20.00, un exclusivo show junto al grupo paraguayo Joaju Cuarteto. El espectáculo busca exponer lo mejor de la cultura jazzística de España y Paraguay, y será en el Teatro de las Américas (José Berges 297 casi Estados Unidos). Entradas anticipadas en la Red UTS, a G. 40.000. Nacido en Godella (Valencia, España) y con más de tres décadas de carrera musical, Perico Sambeat es uno de los exponentes más talentosos del jazz ibérico y es la primera vez que viene a tierra guaraní. "Tengo mucha ilusión con este concierto y animo a todos a que vengan. Es una colaboración muy feliz (con Joaju), y podrán escuchar jazz contemporáneo y todas las aportaciones de nuestra música folclórica, tanto de España como de Paraguay", dijo Sambeat. Influencias. El saxofonista agregó que él y Joaju ofrecerán una mezcla de repertorios que encajan "perfectamente", porque ambos proyectos musicales tienen algo de folclore. Entre sus influencias, Perico Sambeat reconoce a múltiples figuras, como John Coltrane, Joe Henderson, Sonny Rollins y Wayne Shorter, además de Art Pepper, Lee Konitz y Cannonball Adderley, Sonny Stitt, Charlie Parker y más. "Intento hacer la música más honrada posible. Tocar con todo mi corazón, y expresar todo lo que me han enseñado estos maestros, y todo lo que he aprendido día a día. Me siento muy afortunado de poder vivir de la música, compartir con compañeros en países lejanos como este (Paraguay)", señaló. detalles. El español compartirá escenario con Joaju Cuarteto, la agrupación jazzística paraguaya de mayor proyección internacional y próxima a lanzar su segundo álbum de estudio. El grupo estará conformado por Víctor S. Morel (batería y dirección), Giovanni Primerano (piano), Bruno Muñoz (saxo) y Ariel Burgos (contrabajo); este en reemplazo de Miguel Díaz. Morel indicó que el elenco está entusiasmado por el show. "Es una experiencia muy enriquecedora poder tenerlo acá (a Perico Sambeat), para compartir su repertorio. Él es un gran músico que se adentró en todas las vertientes del jazz, del flamenco y los ritmos originales de su país. Joaju es lo mismo, tenemos un profundo respeto por las historias jazzísticas del swing norteamericano, incorporadas a las tradiciones de nuestra música propia", expresó el baterista. Fuente: Ultima Hora