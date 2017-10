Músicos se unen en el SLS Fest, que busca apoyar al guitarrista Efrén Kamba'i Echeverría. El festival está previsto para hoy, desde las 18.00, en San Lorenzo Shopping. Acceso: Alimentos no perecederos. Todos por Kamba'i es el eslogan de la 2ª edición del SLS Fest, a beneficio del guitarrista popular Efren Kamba'i Echeverría, donde reconocidos artistas nacionales aportarán su talento. La cita es hoy, a las 18.00, en el San Lorenzo Shopping. La entrada consiste en alimentos no perecederos y artículos de higiene. Artistas nacionales de reconocida trayectoria se unen en este festival organizado por el San Lorenzo Shopping, ante la situación económica del artista, quien comenzó a ofrecer clases de guitarra, a fin de solventar gastos médicos, tanto para él como para su esposa, Magdalena de Echeverría. Figuras. Al festival suman su granito de arena, reconocidos artistas, como Rolando Chaparro, Andrea Valobra, Jaime Zacher, Tierra Adentro, Roscer Díaz, Guaraní Folk, Néstor Lo y Los Caminantes. También llevan su aporte artístico la guitarrista Luz María Bobadilla, el cantautor Pablo Venegas, Gabriel Monzón y su trío Band, Arasunu, Gustavo Viera, Susana Saldívar, Thadeo y Mega Beat, Elenco Andares del Paraguay, entre otros más. Kamba'i también subirá al escenario a tocar los temas Jagua'i karê y Ryguasu kokore, y otros más. "Tocaré todos los temas que el público quiera escuchar", dijo emocionado el guitarrista a ÚH. Don Efrén expresó su emoción a este gesto solidario: "Me gusta la idea de este festival, porque necesitamos; estoy en silla de ruedas y me cuesta movilizarme, eso genera gastos. Pero para tocar mi guitarra no tengo ningún problema, gracias a Dios", dijo Kamba'i. En tanto, Andrea Valobra, una de las invitadas, agradeció la unión de los artistas. "Me parece genial que artistas de diferentes estilos nos unamos para ayudar a Kamba'i, quien dio un importante aporte a la cultura", refirió. Don Efrén, de 85 años de edad, comenta que continúa con muchas fuerzas para seguir tocando su guitarra, con su peculiar estilo de rasgueo y punteo simultáneo de la guitarra. FUENTE: ABC COLOR