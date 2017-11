El trabajo en equipo, un proyecto científico y 18 desafíos en la pista deben preparar los chicos del equipo Rockbotics y otros cuatro grupos que representarán a Paraguay este jueves 16, en la First Lego League Plan Ceibal Uruguay. Se trata de una competencia clasificatoria para la First Lego Houston, que tendrá lugar en Estados Unidos, en abril del año que viene. De los cinco equipos que van por el país, solo uno quedará para la mundial de otoño. Joaquín Montáñez, Enrique Rodas y Fabricio Gornatti son los tres niños de Rockbotics, que preparan para el proyecto científico un sistema de cañerías que optimizan el uso del agua en el hogar. A través de procesos de filtros de carbón y decantación en el sistema de cañerías, el agua puede reutilizarse con el plan de los tres estudiantes. La Lego League plantea en esta ocasión encontrar soluciones para mejorar el ciclo de agua y su ahorro, bajo la consigna de hydro dinamics. Una exhaustiva investigación sobre el agua y sus procesos, debieron realizar Joaquín, Enrique y Fabricio, registrándolo todo en una fanpage que crearon para el evento en el vecino país. La pesquisa incluyó entrevistas y pruebas con expertos locales en sistemas de riego; además incluyeron a ingenieros químicos, civiles y másteres en Ingeniería Sanitaria. Propuesta. El instructor Carlos Alarcón es quien tiene a su cargo a los de Rockbotics y cuenta que lo que implementa Lego es que la competencia no sea solo sobre presentar robots que puedan cumplir con ciertos desafíos a través de la programación. "Los valores de cada equipo se tienen muy en cuenta y ni qué decir el proyecto científico, en el cual los participantes deben tener una solución para un problema del mundo", resalta. Explica que los resultados de Uruguay son todavía preliminares, en el sentido de que se eligen quiénes van a la competencia en Houston. "El año pasado en la First Lego de Chile solo se presentó un equipo paraguayo que luego fue a Estados Unidos. Este año ya tenemos cinco equipos a nivel regional; la robótica está creciendo en Paraguay", apunta Alarcón. El docente es instructor en Espacios de Ser, instituto que prepara a los cinco equipos en esta especialidad. Cuenta que actualmente tiene a su cargo a 9 grupos, entre colegios y Espacios de Ser, que dan un promedio de 135 alumnos. "Cada año hay más alumnos en esta materia, creo que el interés crece porque el mundo está muy vinculado a la robótica, tanto en lo educativo como en lo laboral", estima Alarcón. De Chile, el único grupo paraguayo ganó el reconocimiento por su actuación en el certamen. Otros 4 equipos participarán en la competencia de la región

Mbotatics, R4Z Group, Stark Industries Py Fll y Team Water Tatics son los otros cuatro grupos que van con Rockbotics a la regional de la First Lego League de Uruguay este jueves.

La competencia se desarrolla durante todo el viernes y participan competidores de casi todos los países de la región.

La programación de los robots, que deberán pasar por 18 desafíos, se hace a través de la plataforma Lego Mindstorms. Es una de las más utilizadas cuando se habla de insumos con piezas de lego.

En ese sentido, los chicos de todos los equipos practicaron en pista y pusieron a prueba sus proyectos durante todo el día de ayer, el último domingo antes de la competencia en Uruguay, donde deberán mostrar su destreza, con algunos de los chicos locales que forman parte del conocido Plan Ceibal que se desarrolla en escuelas de varios países. Jóvenes de CEL viajan a torneo de Nueva York

Los alumnos del Centro Educativo Los Laureles (CEL), de la Educación Media, viajan a un torneo diferente de robótica, que se desarrolla del 21 al 5 de marzo del próximo año, en Nueva York. El torneo se denomina First Robotics Competition.

El año pasado, secundarios de esta misma institución educativa de gestión privada quedaron en el vigésimo lugar de 163 países, logrando el primer puesto de entre los participantes de Sudamérica y el Caribe. FUENTE ULTIMA HORA