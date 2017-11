Artesanías de hierro o “arte de las chatarras” es lo que hace don Raúl Ortigoza en su casa de la ciudad de Ypacaraí. Reutiliza las chatarras, motores, tornillos, máquinas, todo lo que provenga del hierro para hacer verdaderas obras de arte. Es su forma de cuidar el medio ambiente y generar fuentes de ingresos económicos para su familia, comentó. YPACARAÍ. Al costado de la variante de la Ruta 2 “Mariscal Estigarribia”, en el km 38 de la ciudad de Ypacaraí, incontables viajeros se habrán sentido atraídos por enormes figuras de vacas, toros, caballos, depredadores y de personas elaboradas de hierro. Son creaciones de don Raúl Ortigoza, quien comenzó en el arte con la intención primera de aportar su talento e ingenio para el cuidado del medio ambiente. Estudió a través de la plataforma digital YouTube y se inspiró en notas de la revista dominical de ABC Color para emprender camino hacia el arte y optó por el hierro para soltar su imaginación y crear. Una peculiaridad de sus obras es que reutiliza materiales desechados y, de esa forma, además generar ingresos económicos. Don Raúl arma figuras en tamaño real empleando metales duros, lo que para otros es solo “chatarra”. Ensambla motores de vehículos, tornillos, máquinas, partes de motocicletas y otros para dar forma a figuras que habitan en su imaginación. Indicó que siempre tuvo inclinación hacia el conservacionismo, porque toda la actividad humana genera desechos. Ante eso surge la necesidad de reciclar y tratar de reutilizar los hierros que encuentra a su paso. “Reciclando estas piezas estoy colaborando para disminuir la contaminación del planeta”, expresó don Raúl. Uno de sus últimos trabajos es la réplica de una vaca hecha de restos de ollas viejas, máquinas de coser, partes de una moto, llantas de un automóvil. Don Raúl no derrite los metales, sino los utiliza enteros y los ensambla para formar un arte perfecto, y a cada uno le da un toque de color especial. Según explicó, las técnicas para combinar los colores las aprendió leyendo notas en revista dominical de ABC Color. Leía entrevistas a artesanos que contaban su experiencia. Cada tipo de acero tiene sus características; hay duros y blandos, y no se puede soldar uno duro con otro blando. Debe ser rígido, se debe dar seguridad respetando la originalidad de la pieza, explicó. Don Raúl dijo que muchas veces prefiere no hablar de precio en cuanto a sus productos “porque valen oro”. “Un tornillo que encuentro en la calle para mí es 2.000 guaraníes. Lo que valoramos es el ingenio de poder cambiar una cosa que no sirve por el arte, el dinero viene por añadidura. Si fuera solo dinero ensamblaría todo y ya está”, dijo Ortigoza. Sus trabajos son utilizados como referencia de locales comerciales. Por ejemplo, uno de los toros de su creación fue puesto sobre una gran parrilla en una churrasquería. Actualmente está trabajando en obras pequeñas, como réplicas de trenes, aves y caballos. También estudia la forma de recrear todas las razas de animales para exhibirlos en la Expo de Mariano Roque Alonso. Los precios de las esculturas de hierro reutilizado oscilan entre G. 300.000 G. 1.500.000, mientras los de las obras grandes varían desde G. 10.000.000. También fabrica tatakua, sillas, parrillas, entre otras cuyo costo base es de G. 2.500.000. Los interesados en los trabajos de don Raúl Ortigoza pueden contactar con él llamando al (0981) 127919.