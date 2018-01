La 75 edición de los Globos de Oro que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebró el domingo en Los Ángeles (EE.UU.). Repasamos la lista completa de ganadores. En esta edición las mujeres conquistaron los Globos de Oro, no solo por la protesta contra el acoso sexual que realizaron, vistiéndose de negro, sino porque las series de televisión que las tuvieron como protagonistas se llevaron varios premios. CINE Mejor película dramática: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Mejor película de comedia o musical: "Lady Bird". Mejor actor de drama: Gary Oldman, por "Darkest Hour". Mejor actriz de drama: Frances McDormand, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Mejor actor de comedia o musical: James Franco, por "The Disaster Artist". Mejor actriz de comedia o musical: Saoirse Roan, por "Lady Bird". Mejor actor secundario: Sam Rockwell, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Mejor actriz secundaria: Allison Janney, por "I, Tonya". Mejor director: Guillermo del Toro, por "The Shape of Water". Mejor guion: Martin McDonagh, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Mejor Banda Sonora Original: Alexandre Desplat, por "The shape of Water". Mejor canción original: "This Is Me", de Benj Pasek y Justin Paul, en "The Greatest Showman". Mejor película animada: "Coco", de Lee Unkrich y Adrian Molina. Mejor película extranjera: "In the Fade", de Fatih Akin (Alemania y Francia). TELEVISIÓN Mejor drama: "The Handmaid's Tale". Mejor serie de comedia o musical: "The Marvelous Mrs. Maisel". Mejor miniserie: "Big Little Lies". Mejor actor de serie dramática: Sterling K. Brown, por "This Is Us". Mejor actriz de serie dramática: Elisabeth Moss, por "The Handmaid's Tale". Mejor actriz de comedia o musical: Rachel Brosnahan, por "The Marvelous Mrs. Maisel". Mejor actor de comedia o musical: Aziz Ansari, por "Master of None". Mejor actriz de miniserie: Nicole Kidman, por "Big Little Lies". Mejor actor de miniserie: Ewan McGregor, por "Fargo". Mejor actor secundario de serie televisiva: Alexander Skarsgård, por "Big Little Lies". Mejor actriz secundaria de serie televisiva: Laura Dern, por "Big Little Lies". PREMIO Cecil B. DeMille: Oprah Winfrey. Fuente: EFE