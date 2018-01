La 29ª edición del Festival Ykua Bolaños, que propone una cita con el folclore paraguayo, la cumbia pop y otros estilos, será este viernes 26, desde las 21.00, en el polideportivo Ignacio Falcón Real, de la ciudad de Caazapá. Las entradas se venden en Ticketea (teléfono 415-7500) y cuestan G. 30.000 (menores), G. 90.000 (generales), G. 160.000 (platea) y G. 250.000 (vip). Puntos de venta en los shopings del Sol, Mariscal López, Multiplaza, entre otros. Entre los internacionales que ocuparán la escena del festival nacional se destacan los brasileños So Pra Contrariar, encabezado por el vocalista y guitarrista Alexandre Pires, los cuales animan con sus ritmos de pagode, samba reggae y samba canción. A estos se suman los mejicanos de Ángeles de Charly, liderado por el vocalista Carlos Charly Becíes, quienes harán lo propio y empujarán al público a bailar sus célebres temas lentos de cumbia romántica. NACIONALES. Entre los grupos nacionales que participarán el gran festival figuran los Kchiporros, que trae al escenario los ritmos de cumbia pop; The Kilks, con el cantante César González, que propone sus cóvers de rock and roll; y Generación de Villarrica, que brinda sus ritmos del folclore local y latinoamericano. Se unen al festival Talento de Barrio, con el vocalista Édgar Camarasa; el cantante Francisco Russo; el Trío San Valentín de Villarrica, con Panchi Duarte; el grupo renovación del folclore nacional Tierra Adentro; el grupo Los Junior’s; el dueto humorístico Jagua ha Pirãi; la agrupación Los Ojeda; el Mariachi Loco; don Alejandro Simón y su Dinastía, entre otros más. Como presentadores de la edición 2018 del Festival Ykua Bolaños, que incluirá un show de fuegos artificiales y que se extenderá hasta el amanecer, figuran Rubén Rodríguez, Rigoberto González y Leticia Mancuello. Fuente: Ultima Hora