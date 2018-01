Bruno Mars se ha impuesto en la 60ª gala de los Grammys, los premios de la industria discográfica estadounidense, que han regresado a la ciudad de Nueva York para el aniversario. El cantante hawaiano se ha llevado el premio al álbum, grabación y canción del año por su trabajo en su tercer disco, '24K Magic', imponiéndose a Kendrick Lamar y Jay Z en una gala en la que las críticas al presidente de EEUU, Donald Trump , han tenido más peso que la visibilización de la lucha de las mujeres por la igualdad y contra los abusos. Prueba de ello es el hecho de que la neozelandesa Lorde, nominada al álbum del año por su disco 'Melodrama', haya decidido no cantar en la gala celebrada en el Madison Square Garden ni desfilar por la alfombra roja como protesta a que no la hayan dejado actuar en solitario, algo que si han podido hacer la mayoría de los candidatos masculinos. Ha habido rosas blancas en las solapas en solidaridad con el movimiento MeToo, pero sólo Janelle Monae tuvo unas palabras para hablar de ello al presentar la actuación de Kesha. "Venimos en son de paz, pero tampoco vamos a aguantar tonterías. Los que se atrevan a intentar silenciarnos, decimos que se acabó", ha expresado la actriz y cantante. "Somos hijas, esposas, madres, hermanas y seres humanos. Se acabó el tiempo para la discriminación. Se acabó el tiempo para el acoso de cualquier tipo. Se acabó el tiempo para el abuso de poder", ha dicho. "No sólo ocurre en Hollywood, no sólo ocurre en Washington, también está pasando en nuestra industria", ha dicho sobre las consecuencias del caso Harvey Weinstein. "Igual que tenemos el poder de transformar la cultura, también tenemos el poder de deshacer la cultura que no nos sirve. Trabajemos juntos, hombres y mujeres", para ello. Kesha, cuya lucha por librarse de contratos abusivos y del control de su antiguo productor la han convertido en un símbolo en la lucha de la mujer contra los abusos de los hombres, ha interpretado a contiación 'Praying', acompañada de Cindy Lauper, Camila Cabello y Julia Michaels. Por lo demás, ha sido una gala de ritmo terrible, presentada por segundo año por el humorista James Corden, y que ha venido a constatar que 2017 fue un año mucho peor para la música que el 2016 de las muertes de estrellas. El arranque, a cargo de Kendrick Lamar, ha sido prueba de ello. Si hace dos años consiguió sobrecoger en la ceremonia con su crítica al racismo en EEUU y a su sistema penitenciario, en esta ocasión la carga política apenas ha tenido efecto, a pesar de la intervención del humorista Dave Chapelle en su actuación: "Sólo quiero recordar al público que lo único que da más miedo que ver a un negro ser honesto en EEUU es ser un negro honesto en EEUU". Lamar le ha brindado a Rihanna su primer Grammy de la gala: "Esto pertenece realmente a ella", ha dicho en su discurso."Pensaba que esto iba de los premios, coches, ropa... Es realmente va de expresarte, de pintar algo para que el mundo evolucione, para el próximo oyente, la siguiente generación", ha dicho. Tras un homenaje a Chuck Berry y Fats Domino, fallecidos el pasado año, a cargo de Jon Batiste y Gary Clark Jr., Sting ha interpretado 'Englishman in New York', nunca mejor dicho, junto a Shaggy: dos símbolos de la popularización mundial del 'reggae' También ha habido un homenaje para los asistentes a conciertos muertos en los atentados de Manchester y Las Vegas del pasado año, con un 'Tears in heaven' a cargo de Eric Church con Maren Morris y Brothers Osborne. Pero ha sido en las críticas a Trump donde los músicos se han crecido. Camilla Cabello ha protestado por la política migratoria de la administración y el plan para expulsar a los 'dreamers' del país. Estoy orgullosa de ser inmigrante. Mis padres, igual que todos los que han venido a esta tierra, lo hicieron en busca del sueño americano y demostraron lo que significa trabajar el doble de duro. Sé que, igual que los sueños, no podemos olvidar a estos chicos y merecen que luchemos por ellos". Por el mismo camino se han manifestado U2, con una actuación sobre una hermosa puesta de sol desde el puerto de Nueva York, la estatua de la libertad al fondo y Bono nombrando por un megáfono los países "agujeros de mierda" según la definición de Donald Trump. Más explícito ha sido el 'sketch' en el que han aparecido leyendo fragmentos de 'Fire and Fury', el polémico libro sobre Trump, estrellas como Snoop Dogg... y la propia Hillary Clinton. Cardi B ha resumido el momento con una sonora frase: "Por qué estoy leyendo esta mierda". Por cierto, que ésta última ha tenido uno de los dos momentos de la gala, en su colorida y torrencial interpretación de 'Finesse' junto a Bruno Mars. El otro ha sido para la vocalista de R&B SZA al introducirse en 'Matrix' con 'The Weekend'. Menos poderoso, pero también emocionante, Ben Platt ha cantado el 'Somewhere' de 'West side story' como homenaje a Leonard Bernstein en el centenario de su nacimiento. Otro autor de musicales, Andrew Lloyd Webber, ha recibido su parte en una versión de 'Don't cry for me Argentina' por Patti LuPone. Y para terminar los homenajes, el realizado a Tom Petty por Emmiyou Harris y Chris Stapleton. El último ataque a Trump ha llegado en la actuación de Alessia Cara junto a Logic y Khalid en su llamada a la unidad global frente a los desmanes del presidente de EEUU. Y The Edge ha comparecido camiseta de Martin Luther King para entregar junto a Bono el premio principal a Bruno Mars, que ha salido a recoger sus tres galardones con gafas de sol. "Si no fuese por estas personas que han escrito canciones", ha dicho en recuerdo de quienes han inspirado esa 'mixtape' ochentera que es '24K Magic', "no estaría aquí". Además, de estos ganadores, la 60ª edición de los Grammys ha dejado galardones para Kratwerk (Mejor disco de electrónica / dance), Leonard Cohen (Mejor interpretación rock), LCD Soundsystem (Mejor grabación dance), Tony Bennett (Mejor disco de pop tradicional), Rolling Stones (Mejor disco de blues tradicional) y la actriz Carrie Fisher (Mejor disco de 'spoken word'). Fuente: ElMundo.es