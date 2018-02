Los grupos nacionales Cultura Nativa, Tío Hiena y Milkshake proponen diversos estilos en el concierto que cierra el Operativo Verano de la Rock & Pop, esta noche, desde las 21.00, en La Cachamba. Esta noche, desde las 21.00, tiene lugar el último concierto correspondiente al Operativo Verano en la Ciudad de la Radio Rock and Pop: La Cachamba (Manuel Gondra casi Mariscal López, en los antiguos talleres del Ferrocarril Central), con los grupos Cultura Nativa, Milkshake y Tío Hiena. Uno de los máximos representantes del reggae hecho en el país, Cultura Nativa, trae sus ritmos desde Luque. Este año, la formación celebra su primera década de vigencia en el ámbito musical local. Este proyecto musical nació en el mes de julio del 2008. Son integrantes del grupo Renzo Ruiz (compositor, productor y vocalista), Cristhian Peloux (guitarra), Fer Aquino (bajo), Walter Rodríguez (batería), Darío Brun (teclado), Marcelo Ortigoza (teclado y vientos). La banda cuenta con dos discos de estudios, el primero titulado Gente legalize con 8 tracks grabados en Iodi Records, mezclado y masterizado en Alemania por Peter Westerman. En esa primera compilación se pueden encontrar temas como Escucha y Levántate, Mi condena, entre otros, que dieron el empujón inicial para consolidar al grupo. El segundo disco, Iluminame, se grabó en Estudio Verde, y fue mezclado y masterizado en Limbo PY por Mike Cardozo. En este disco destacan temas como Iluminame, Que te esfuerces, Que nos hizo ella, entre otros. También sonará hoy Tío Hiena, una banda roquera emergente de barrio Herrera. Artísticamente "recorremos varios géneros y las composiciones líricas y melódicas las hago yo. Las letras son de interpretación abierta generalmente, no sugieren nada específico", comenta Juan Benítez, vocalista y guitarra del grupo. La banda Tío Hiena está integrada, además de Juan Benítez, por Carlos Chuli Gómez (armónica, melódica y coros), Juan Bass (bajo), Diego Jiménez (batería) y Daniel Arce (guitarra). Las canciones que tienen mayor rotación son Bicicleta, Baila si es triste, Queríamos tocar, Los barrios y Nos toca hacer, entre otros temas. "Nos toca hacer es el corte promocional del tercer disco del grupo, el primero es Tío Hiena 2014, el segundo Baila si es triste, y actualmente se está terminando la grabación del tercero, que se prevé lanzar en abril de este año", subrayó Benítez. El tercer grupo de la jornada es Milkshake (pop), que hace sus propias versiones de temas que se destacan mundialmente. La banda pertenece al sello 4Kcho Records, y ya salió de gira como telonera de Kchiporros y se presentó en Ciudad del Este y Camboriú, Brasil. Integran el grupo Milkshake Sabrina Montes, Majo Maciel (cantantes), Robin Müller (batería), Bruno Méndez (guitarra), Pepe Campione (teclado). Entre las canciones que prevé tocar el grupo figuran los covers Havana (Camila Cabello), No lie (Dua Lipa), entre otros temas, que se pueden ver en su canal de YouTube. A saber

Espectáculo: Operativo Verano

Fecha: esta noche, desde las 21.00

Lugar: La Cachamba (Manuel Gondra casi Mariscal López, en los antiguos talleres del Ferrocarril Central).

Actúan: los grupos de reggae Cultura Nativa (Luque), pop Milkshake y los rockeros de Tío Hiena.

Acceso: G. 20.000

Seguridad: por medidas de seguridad, el evento es exclusivo para mayores de edad. Por ello, el ingreso será controlado (se debe presentar cédula de identidad). Los menores no podrán ingresar ni siquiera acompañados por un adulto. Fuente: ULTIMA HORA