EL CIUDADANO

LA SOLIDARIDAD

Por Santiago Iñaki Fernández Bogado



Se acercan tiempos importantes para el país y uno debe preguntarse cómo hacer que un voto cambie para bien el futuro de mi entorno

Es decir a quien y porque debo votar a tal o cual candidato. Y también si eso hará que surja un cambio que se sostenga por mucho tiempo y luego haga que se inicien buenas iniciativas para que el ser humano sea un cómodo existir en Paraguay, es justo tomar en cuenta frases pasadas como la que pronuncio un ex presidente de los estados unidos; JFK; “no preguntes que puede hacer el país por ti sino mejor que puedes hacer tu por tu país” y desde allí al salir a la calle y ver el estado en que se encuentran algunas personas que no tienen ni para comer a veces o que han sufrido accidentes que los han dejado sin la posibilidad de caminar y deben enfrentarse a las veredas violentas que no están diseñadas ni para caminar con bastón al percatarse uno de estos imposibles obstáculos de la y para la vida, uno debe cuestionarse como puedo hacer la vida mas ligera para este individuo?

Si existe una solución cerca que puede ser de tu alcance no dudes y aplícala, así será menos difícil la vida diaria del que has ayudado y mas fácil la tuya. La solidaridad colectiva es muy útil cuando se ven los resultados del trabajo voluntario, en los Estados Unidos el reconocimiento que se da al voluntario es de dimensiones fantásticas mas aquí nos ofende ver en las calles a bomberos voluntarios pidiendo dinero para sus recursos, es hora creo de cambiar en nuestra mente; como definimos la palabra solidaridad e iniciar una revolución de iniciativas solidarias colectivas que cambien nuestro entorno de diferentes formas; ser mas limpios, ordenados, organizados, mejor administrados y educados. No hay excusas para decir que no hay recursos hoy en día el conocimiento es cuasi universal con la cantidad de bibliotecas, hemerotecas, videoclubes y una cantidad inmensa de recursos que ofrece un sencillo aparato que antes era un teléfono, no existen existen coartadas para no hacer nada, hay problemas y solo son necesarias las soluciones, somos conscientes de que no todo viene ni debe venir del estado, entonces? Iniciativas particulares para cambiar a bien nuestro entorno eso debe ser reconocido y promovido.