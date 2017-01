Tuvieron que pasar 88 minutos para que Colombia, después de dominar, de crear opciones por un lado y por el otro, de patear al arco, de fallar una y otra vez frente al portero rival, e incluso de ir perdiendo inmerecidamente 1-0, por fin pudiera celebrar, al menos, el empate. Fue Damir Ceter, el goleador que ni siquiera fue titular, el que entró para anotar el gol del 1-1 y maquillar el debut de Colombia en el Suramericano Sub-20 de Ecuador. Ceter arrancó en el banco de suplentes. Quizá porque hace poco se recuperó de una lesión muscular. El caso es que entró al minuto 20 de la segunda parte e inmediatamente le enviaron un pase de gol, al vacío. Quedó tan solo, con tanto panorama frente al arco, que resultó increíble que él, quien llegó con el rótulo de goleador al Suramericano, fallara ante la salida veloz del portero paraguayo Arzamendia. Se lamentó Ceter, se lamentó toda la Selección. Pero el goleador tendría su desquite.



Después, como para hacer más dramático el debut colombiano en ese momento, Atuesta estrelló un balón en el vertical. Era como si ese arco estuviera cerrado. Y lo peor estaba por llegar. Paraguay, en la única acción de ataque, anotó. Fue un pelotazo –como para variar en el juego paraguayo–; la defensa colombiana se quedó mirando la pelota, como si ya no le temiera al inofensivo ataque rival. Ferreira, el atacante, fue quien la recibió, la controló y sacó un remate inatajable y desconcertante para Colombia.



Paraguay ganaba 1-0. Y aunque se trate de fútbol, era inesperado. Sus aproximaciones habían sido solo eso, aproximaciones, leves, sin peligro. Mientras tanto, Colombia ya había fallado cuatro veces. En el primer tiempo, Michael Gómez –el que jugó por Ceter– erró una muy clara opción frente al portero. Luego Juan Camilo Hernández, el ‘10’ del equipo, metió un cabezazo tras un tiro libre, que de nuevo controló el buen portero paraguayo.



Colombia fue superior a su rival en todo el partido. Se le vio más sólida, más confiada, más segura, con más fútbol. Sin embargo, no tuvo profundidad. Algunos de sus jugadores se vieron erráticos, no controlaban el balón o lo entregaban mal. Mostró, eso sí, otros que llaman al optimismo. Juan Pablo Ramírez, como lo hace en Nacional cuando le toca, asumió el juego con carácter. Jugó del centro hacia la derecha y guio al equipo. Metió los pases que sus compañeros, Gómez y Hernández, fallaron en las dos primeras oportunidades. Aunque luego se apagó.



En la segunda parte, lo único que cambió es que a Colombia ya no le pegaba el sol de frente, como le pasó en todo el primer tiempo. De resto, lo mismo. Colombia dominando, Paraguay observando. Fue cuando el DT Carlos ‘Piscis’ Restrepo ordenó el ingreso de Ceter y de Mina.



Ceter, el goleador, que jugaba en el Quindío y ahora lo hará en Santa Fe, no iba a dejar esa mala imagen del gol que desperdició. Colombia acechó en los minutos finales y lo buscó a él. Hernández estuvo a punto de empatar, y su remate fue desviado. Pero de ahí nació un tiro de esquina de infarto, con toda Colombia metida en el área, con Ceter deambulando, como quien quiere pasar inadvertido, pese a sus 1,87 m de estatura. La pelota sobrevoló el área y hubo una lucha aérea por el balón, que cayó al límite del área chica. Ahí estaba, sin marca, casual, Ceter. Punteó el balón justo antes de que el portero lo hiciera. Fue el gol del empate, por fin.



“Queríamos ganar y no se pudo. Toca replantear y mejorar. Fallamos muchas opciones de gol”, dijo Ceter al final del juego, con cara seria, con ese evidente sinsabor de un empate que no estaba en los planes.



Hay mucho por mejorar para enfrentar este viernes a Ecuador, que ya perdió con Brasil (0-1). Colombia rescató un punto, pero se enredó para lograrlo. Síntesis:



Colombia: Manuel Arias; Leyser Chaverra, Carlos Cuesta, Jorge Segura, Anderson Arroyo; Kevin Balanta, Eduard Atuesta, Juan Pablo Ramírez, Juan Camilo Hernández, Julian Quiñones; Michael Gómez. DT: Carlos Restrepo. Cambios: Damir Ceter por Gómez (20 ST), Cristian Mina por Quiñones (20 ST) y Jorge Obregón por Ramírez (27 ST). Paraguay: Marino Arzamendia; Rodi Ferreira, Saúl Salcedo, Pablo Meza, Blas Riveros; Cristhian Paredes, Rodrigo Bogarín, Jesús Medina; Sebastían Ferreira, Julio Villalba y Josué Colmán. DT: Pedro Sarabia. Cambios: Pedro Báez por Bogarín (11 ST), Mathías Villasanti por Colmán (11 ST) y Jorge Morel por Ferreira (39 ST). Goles: Ferreira (35 ST) y Ceter (43 ST). Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET