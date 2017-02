VÍCTOR GARAY

@Victor_Galu Esta es una de las derrotas más dolorosas en la historia de la Universitario de Deportes jugando la Copa Libertadores. Los cremas cayeron goleados 3-0 ante Deportivo Capiatá en el estadio Monumental y se despidieron del torneo continental. Estas son algunas de las razones de la caída del cuadro crema. Problema extremo A diferencia del año pasado, Universitario no tiene dos extremos que ayuden en la marca a los laterales. Por ahí hizo daño Capiatá. Joaquín Aguirre y Aldo Corzo fueron una puerta abierta. El ex Deportivo Municipal no recibió el apoyo de Alberto Quintero y en el segundo tiempo se quedó solo. Por su parte, Aguirre volvió a demostrar un nivel muy bajo. No ayudó a Alexi Gómez en ataque y en defensa tampoco hizo nada. Vargas dependencia En los cuatro partidos que jugó Juan Manuel Vargas, Universitario jugaba con la tranquilidad de tener un futbolista con presencia en el medio campo. Es cierto que el ‘Loco’ no tenía mucha participación pero el solo hecho de estar la cancha le sumaba mucho a la ‘U’. Cuando le tocó salir el equipo cambió totalmente. En este partido el cuadro crema necesitó a un jugador con la jerarquía del 'Loco'. Estrellas estrelladas Los llamados a ser figuras en Universitario no tuvieron una buena noche. Alexi Gómez estuvo peleado con el balón. Lo taparon bien por las bandas y nunca pisó el área rival. Arquímedes Figuera también sufrió más de la cuenta en el medio campo. El volante no puede solo y hasta ahora Roberto Chale no le encuentra un buen acompañante. Hernán Rengifo desapareció porque nunca le llegaron balones y porque Diego Manicero no fue el conductor del partido de ida. Defensa abierta Alberto Rodríguez y John Galliquio la pasaron muy mal. El delantero de Capiatá, Roberto Gamarra, le ganó el duelo a los dos centrales. Además, sufrieron más de la cuenta a la hora de ir a los cierres, mientras que arriba perdieron casi siempre. Tanto Rodríguez y Galliquio tuvieron que pagar los platos rotos dejados por los extremos y laterales. Los defensas no pudieron con los atacantes paraguayos. Otra vez Quintero Hasta ahora no se entiende la presencia de Alberto Quintero. El atacante panameño nunca estuvo a la altura del partido. Siempre perdió en el 1 a 1 y cada vez que tenía el balón se le entregaba a un rival. Se entiende que Roberto Chale lo puso porque demostró en la semana que es el mejor en ese puesto y no por experimentar. Lamentablemente no le fue bien y solo jugó 45 minutos.