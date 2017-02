Redacción Elcomercio.com Independiente del Valle fue eliminado de la Copa Libertadores por Olimpia de Paraguay, dirigido por el exentrenador de los 'rayados' Pablo Repetto. El marcador final del partido fue 3 a 1, los goles de los locales los marcaron: Julián Benítez (8'), Braian Montenegro (26') y Roque Santa Cruz (82'); el descuento para los ecuatorianos lo anotó Cortez (44'). El club que tomó la iniciativa del partido fue Olimpia, los paraguayos tenían en claro que debían marcar un gol en los primeros minutos para desorganizar a Independiente del Valle y así igualar la serie. La presión del 'Decano' paraguayo tuvo resultado al minuto 8. Julián Benítez levantó un centro al área que confundió a la defensa de los 'rayados' y al arquero Adrián Bone quien no pudo contener el remate y la pelota ingresó al arco. Después del gol de Olimpia, Independiente replegó a sus jugadores y no tuvo respuesta en la zona de ataque, el partido se jugaba en media cancha. Aunque el club paraguayo tenía mayor posesión de balón no era claro en la delantera. Pero llegó el segundo gol de Olimpia, al minuto 26; Julián Benítez filtró un pase entre los defensas del club ecuatoriano, Braian Montenegro recibió el balón, solo frente al arquero, y con un suave remate marcó el 2 a 0. Los últimos minutos, antes del descanso, se jugaron en la cancha del club ecuatoriano, Independiente no tenía reacción y Olimpia continuaba dominando en el juego. En el minuto 41 los 'rayados' tuvieron una llegada al arco paraguayo que fue controlada por el defensa Fernando Giménez. Al 44, Independiente descontaría el marcador. Gabriel Cortez cobró un tiro libre desde la zona izquierda del área paraguaya, remató al arco y Librado Azcona no pudo controlar el balón, así el delantero ecuatoriano marcó el 2 a 1. Con esa jugada se terminó el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, el equipo del Valle salió con otra actitud, se jugaban los primeros minutos de la etapa complementaria y Michael Estrada se perdió la posibilidad de empatar el marcador. En la jugada seguida, el club paraguayo también cometió un error de definición y desperdició la opción de hacer un gol más. Conforme se acercaba la final del compromiso el equipo paraguayo se desesperaba y cometía errores; por su parte, Independiente trataba de cortar las jugadas de los visitantes. Cuando la clasificación de Independiente del Valle estaba cerca, Roque Santa Cruz marcó el tercer gol del 'Decano', después de un centro desde la izquierda sentenció el 3 a 1, de cabeza. El partido terminó con victoria local y los ecuatorianos fueron eliminados de Copa Libertadores, torneo del que fueron subcampeones en 2016.