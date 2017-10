Un triplete de Messi bastó para dar vuelta al partido y parar el sufrimiento argentino. La goleada de Brasil a Chile metió a Colombia directo y a Perú en repechaje. En la Concacaf, Panamá hizo historia: clasificó a un Mundial por primera vez.

En un partido que empezó con sorpresa con un gol de Ibarra, Argentina derrotó 3-1 a Ecuador en Quito tras un triplete del único, del mejor: Lionel Messi, el héroe absoluto. Argentina será cabeza de serie. Es quizá la noche más épica de Lionel Messi con la selección argentina. Se reivindicó con tres goles tras una mala racha de la selección, que no marcaba en eliminatorias desde marzo. Argentina no ganaba en Quito hace 16 años. En un encuentro vibrante, Perú y Colombia empataron con goles de James Rodríguez y Paolo Guerrero. Colombianos y peruanos se vieron beneficiados de la goleada 3-0 de Brasil a Chile con goles de Paulinho y Gabriel Jesús. Con ese resultado Chile quedó por fuera del Mundial, Colombia clasificó directamente y Perú jugará el repechaje. Con los mismos puntos de Perú, Chile quedó eliminado por diferencia de goles. El doble campeón de América no jugará el Mundial de Rusia. Lo insólito es que Chile habría asegurado el repechaje de no haber presentado un recurso contra Bolivia por la alineación de Nelson Cabrera, paraguayo nacionalizado, una demanda que también le dio puntos a Perú y en últimas lo puso por encima de La Roja para quedarse con el quinto puesto. Gareca demostró que es el artífice de la renovación del fútbol peruano. Perú volvería a un a un Mundial tras 25 años. Para Colombia es el segundo Mundial consecutivo (con Pekerman al mando), otra clasificación gestada por Falcao, quien espera jugar este torneo después de haberse perdido Brasil 2014 por una grave lesión seis meses antes. Uruguay venció 4-2 a Bolivia y es la primera vez desde 1990 que clasifica sin necesidad de repechaje. Por su parte, Venezuela ganó de visitante a Paraguay y confirmó que la clasificación guaraní no era posible. Brasil, líder absoluto, hizo una eliminatoria impresionante (desde que asumió Tite) y es un firme candidato al título orbital. FUENTE CNN EN ESPAÑOL