El veterano guardameta Gianluigi Buffon confirmó este lunes su retirada de la selección italiana, después del empate 0-0 ante Suecia que supuso la eliminación de los "azzurri" en la repesca para acceder al Mundial de Rusia 2018. Buffon, sin poder reprimir el sollozo, fue el primero en hablar después de la "debacle" absoluta de Italia, que no se perdía un Mundial desde 1958, y en una entrevista con la cadena nacional "Rai Sport" admitió llorando toda su decepción por el objetivo fallado. "Lo siento, pero no por mí, por el grupo. Porque hemos fallado un objetivo que a nivel social era importante, esta es mi única decepción y no la de terminar (la carrera con Italia). El tiempo pasa para todos y es correcto que sea así", declaró. El portero, de 39 años, deja a la selección con el récord absoluto de partidos (174) y agradeció a los compañeros con los que compartió los momentos más importantes de su carrera. "Quiero abrazar a mi Chiello (Giorgio Chiellini), a mi Barza (Andrea Barzagli), a mi Lele (Daniele De Rossi) y a todos los compañeros con los que compartí más de diez años", dijo. El capitán "azzurro" restó importancia a las críticas que caen sobre la figura del técnico, Gian Piero Ventura, y consideró que hay que repartir las culpas entre todo el grupo. "El deporte enseña a perder en grupo y a ganar en grupo, a compartir alegrías y dolores, méritos y deméritos. El técnico tiene la misma culpa que tenemos nosotros", afirmó. Preguntado sobre qué futuro ve para el fútbol italiano, Buffon dijo que los "azzurri" siempre lograron "levantarse después de las caídas más feas" y que por eso es optimista. EFE FUENTE PARAGUAY.COM