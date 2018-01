El gerente deportivo de Cerro, Daniel Enriquez, indicó que se referirán solo a informaciones certeras para que no les entorpezcan el trabajo. Luego de más de tres horas de reunión entre el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, el entrenador azulgrana Leonel Álvarez y parte de la directiva del Ciclón, el gerente deportivo Daniel Enriquez explicó que la charla fue fructífera para coordinar todo lo que se viene esta temporada.

Consultado sobre cómo están las relaciones luego de lo que fue el malestar por las declaraciones de Leonel Álvarez, que no contaría con Nelson Haedo, que quería a Juan Manuel Salgueiro y no a Hernán Novick, Enriquez indicó: "Se generaron muchas especulaciones y comentarios, pero es algo normal. Se hablaron de altas y bajas, donde la mayoría no son ciertas. Hubo opiniones distintas, pero malestar no hubo. Leonel pidió por Macnelly, el club hizo todo lo posible, pero era muy difícil. Se llegó a un acuerdo con el jugador, él y su representante quedaron en destrabar la situación con el Atlético Nacional, pero no lo pudieron hacer".

¿LOS CULPABLES? Ante la consulta de si existió una recomendación para que el DT cafetero no hable con la prensa a su llegada al país, Enriquez manifestó: "Lo de hablar o no es algo particular, pero cuando estamos trabajando, hablar con la prensa ni suma ni resta. Es más, muchas veces entorpece. Y el salir a aclarar a veces oscurece. Por eso decidimos salir a hablar con informaciones concretas".

Por último, el gerente deportivo azulgrana dejó en claro que la prioridad es que Óscar Ruiz y Churín no se vayan, aunque no son intransferibles, y que se necesita de 4 a 5 jugadores para potenciar el plantel.





Se aguarda por Haedo para tener una reunión

Leonel Álvarez indicó que no contará con Nelson Haedo para el proyecto 2018, pero el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, indicó que el jugador tiene contrato con el club y que cuando vuelva de sus vacaciones tendrán una reunión. Sobre el punto, Daniel Enriquez manifestó que el León Guaraní retorna el 6 de enero y ese mismo día conversarán todas la partes para llegar a un acuerdo. "Cuando vuelva vamos a tocar el tema con el cuerpo técnico y el presidente. Nelson tiene contrato con el club y es un jugador importante para nosotros".

Por otra parte, Enriquez confirmó que Marcelo Palau está en el interés.



Tres jugadores son los que necesita el plantel

Cerro Porteño inicia en la fecha los trabajos de pretemporada de cara a las competiciones que tendrá en este 2018. Teniendo en cuenta esto, hasta ahora son dos los refuerzos que llegaron a Barrio Obrero, el defensor Juan Escobar y el volante creativo Hernán Novick. Según explicó el gerente deportivo del Ciclón, Daniel Enriquez, aún deben contratar un lateral por izquierda, un volante central y un delantero. "Estamos viendo jugadores paraguayos por

el cupo de extranjeros y aparte tenemos que renegociar por Marcos Riveros. Él ahora debe volver a Nacional, pero el entrenador quiere seguir contando con el jugador". Fuente: Ultima Hora