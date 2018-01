El cafetero pasó la revisión médica por la mañana y luego se sumó al plantel. Su llegada se da por un pedido expreso del entrenador Daniel Garnero. En horas de la madrugada de ayer llegó al país Mauricio Cuero, el séptimo refuerzo de Olimpia de cara a la temporada 2018. El volante ofensivo se realizó los estudios médicos por la mañana y por la tarde ya se sumó al plantel, que viene realizando los trabajos de pretemporada en la ciudad de Tobatí.

"Llego con muchas expectativas. Vengo a dar lo mejor de mí, a aprender, a ayudar al equipo y a demostrar profesionalismo y compromiso", fueron las primeras palabras del jugador cafetero.

SIN DUDAR. El Pibe Maravilla, como se lo apoda, comentó que cuando se enteró que el interés era de Olimpia, no dudó en aceptar el desafío. "Sé lo que significa Olimpia, es uno de los grandes de Sudamérica y es un orgullo que se hayan fijado en mí. Hablé con el cuerpo técnico y siempre para un jugador es importante cuando un DT te conoce, te quiere y hace el pedido por vos. Eso te hace sentir bien en lo personal y significa que conoce tus cualidades", dijo.

FACILITA. Cuero se encontrará dentro del plantel con dos compatriotas, Sergio Otálvaro y Farid Díaz, una situación que según él será positiva para su pronta adaptación. "Tener compatriotas en un plantel es una ventaja para el tema adaptación al equipo y al país, que me parece lo más importante. Estoy muy ansioso por acoplarme al grupo y comenzar a trabajar. Venía haciendo ejercicios desde hace un mes para no perder forma física", dijo.

listo. La directiva franjeada cerró la incorporación del delantero uruguayo Alex Silva. El contrato será por dos años con opción a compra. "Estoy esperando el tema de los pasajes para poder ir y firmar mi incorporación. Por un tema de extranjero me darán a préstamo por 6 meses".







Árbitros, listos

Olimpia y Montevideo Wanderers ya conocen los árbitros que impartirán justicia en los duelos de ida y vuelta correspondientes a la primera fase de la Copa Libertadores. El brasileño Anderson Daronco será el encargado de dirigir el juego del 22 de enero, a disputarse en Montevideo (19.15), mientras que el argentino Fernando Rapallini impartirá justicia en el duelo de vuelta, el 26 de enero, en Asunción (20.15). Fuente: Ultima Hora