La tenista paraguaya Verónica Cepede cayó de entrada en el Abierto de Australia ante la checa Karoline Pliskova (6 del WTA) por 6-3 y 6-4. Cepede, en su primera experiencia en el campo australiano, no tuvo su revancha ante la checa, que la había eliminado también en los octavos de final de Roland Garros de la pasada temporada. La europea impuso jerarquía para conseguir una victoria clara. Por momentos Cepede intentó reaccionar siempre en desventaja en el marcador por lo que la checa no vio comprometido en ningún momento su triunfo. Otros resultados en femenino: Anastasia Pavliuchénkova (RUS) venció a Kateryna Kozlova (UCR) 3-6, 6-4 y 6-3, Carla Suárez (ESP) a Magdalena Frech (POL) 7-5 y 6-3, Belinda Bencic (SUI) a Venus Williams (EE.UU) 6-3 y 7-5, Jelena Ostapenko (LET) a Francesca Schiavone (ITA) 6-1 y 6-4 y Timea Babos (HUN) a Coco Vandeweghe (EE.UU) 7-6 y 6-2. GANÓ NADAL. El español Rafael Nadal inició su 13ª participación en Australia con una demoledora victoria ante el dominicano Víctor Estrella Burgos, de 37 años y 83 del mundo, por 6-1, 6-1 y 6-1 en tan solo 98 minutos. Nadal, ganador en 2017 de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, se mostró muy superior al dominicano en el primer duelo entre ambos. El detalle, diez años después, Nadal volvió a lucir camiseta sin mangas. El próximo rival de Nadal será el argentino Leonardo Mayer, que derrotó al chileno Nicolás Jarry 6-2, 7-6 (1) y 6-3. Otros marcadores: Nick Kyrgios (AUS) derrotó a Rogério Dutra (BRA) 6-1, 6-2 y 6-4, Grigor Dimitrov (BUL) a Dennis Novak (AUS) 6-2, 6-3 y 6-1, Andréi Rubliov (RUS) a David Ferrer (ESP) 7-5, 6-7, 6-2, 6-7 y 6-2 y Matthew Ebden (AUS) a John Isner (EE.UU) 6-4, 3-6, 6-3 y 6-3. Fuente: Ultima Hora