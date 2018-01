Olimpia empató 0-0 con Wanderers e irá a Asunción con una ligera ventaja en la Copa Libertadores El Wanderers uruguayo y el Olimpia paraguayo no se hicieron daño en el partido de ida de la primera fase de laCopa Libertadores en busca de un lugar en la fase de grupos de la mayor competición suramericana. Los de Asunción esperan concluir su clasificación en su cancha, la próxima semana. Con un empate sin goles entre el uruguayo Wanderers y el paraguayo Olimpia se abrió este lunes en Montevideo el telón de la Copa Libertadores 2018 en su primera fase. El partido de ida de la llave E1 se disputó en el estadio Luis Franzini y fue de dominio parejo entre ambos equipos, que a pesar de sus buenas intenciones por brindar un espectáculo agradable no pudieron disimular su falta de ritmo y dejaron los deberes para el choque de vuelta en Asunción. El 'bohemio' cedió terreno durante los primeros minutos y el paraguayo fue más protagonista, pero sin llegar a concretar jugadas de peligro. Walter Bogado, centrocampista por sector derecho de Olimpia, participó de manera activa de las acciones de su equipo disparando al arco con mucho criterio pero sin vulnerar la puerta de Martín Rodríguez, que retuvo el balón en dos tiempos. El entrenador de Olimpia, el argentino Daniel Garnero, intentó generar un revulsivo con el ingreso del experimentado delantero Roque Santa Cruz, quién gravitó con peligro pero estuvo poco acompañado. A los 71 minutos, Santa Cruz tuvo un mano a mano que marró ante el portero local y que dejó el balón franco para el disparo de Camacho, quién llegó por el centro del área, pero Paulo Lima alcanzó a rechazar el balón cuando casi estaba sobre la línea de gol. Olimpia vs. Wanderers: así jugaron Wanderers: Rodríguez; Barrandeguy, Macaluso, Lima, Villoldo; Queiroz, Colombino, Rivero, Castro; Blanco, Bellini.



Olimpia: Aguilar; Otálvaro, Verón, Patiño, Díaz; Burgos, Ortiz, Bogado, Mendieta; Camacho, Montenegro.