La cantidad de compensaciones de cheques a nivel país ha caído un 10% entre el 2012 y el 2016, según señalan datos del Banco Central del Paraguay (BCP), esto representa alrededor de 1,1 millones de cheques menos. A diciembre del año pasado la cantidad de cheques compensados llegó a 10.650.841, pero observando el comportamiento de los últimos cinco años se puede apreciar una tendencia a la baja en la utilización de este instrumento financiero. Por otra parte, el monto de cheques compensados encontró su punto más elevado en el 2013 cuando alcanzó los US$ 24.624 millones, seguidamente también registró una baja alcanzando una contracción del 12% a diciembre del 2016, esto representa una caída en aproximadamente unos US$ 2.877 millones en apenas cuatro años. Mientras que el promedio de utilización de cheques, relación entre el monto y la cantidad, del sistema financiero alcanzó los G. 11,6 millones. En el 2016, Itaú fue el banco con el mayor monto compensado en cheque dentro del sistema con US$ 4.384 millones, lo sigue en segundo lugar el banco Continental con un poco más de US$ 4 mil millones, mientras que en una tercera ubicación se encuentra Regional con un monto compensado de US$ 2.271 millones. CONVERGENCIA Esta contracción en la utilización de los cheques podría marcar una tendencia en relación a la mayor utilización de los sistemas de pagos electrónicos, no obstante el parque bancario sigue manejando un importante flujo de dinero, pero no está de más señalar que el sistema financiero nacional lentamente está siguiendo la línea de lo que ocurre a nivel mundial. Fuente: Diario 5 Dias