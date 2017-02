Los gremios empresariales esperan para hoy una nueva convocatoria del Gobierno para confirmar el principio de acuerdo al que se llegó el viernes pasado en la “reunión secreta” y descartar la judicialización del impuesto a la renta personal (IRP). En ese sentido, en la reunión del viernes pasado se acordó que los cambios introducidos al IRP por Decreto 6560/16 y Resolución 104/16 empiecen a regir desde este año, no desde el año pasado, como pretendía el Ministerio de Hacienda. En cuanto a las retenciones del salario, se resolvió que se realizarán recién cuando se defina el mecanismo de devolución en caso de que el contribuyente no tenga nada que abonar. De la “reunión secreta” participaron el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira; el ministro de Hacienda, Santiago Peña; el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti; y el vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella. Críticas. Entre los principales cuestionamientos del sector empresarial se encontraba justamente el de la vigencia de las modificaciones hechas en diciembre del año pasado. Los empresarios remarcaron que ninguna normativa puede ser retroactiva, de acuerdo con la Constitución Nacional. Otra de las críticas es la intención de limitar los gastos e inversiones deducibles, pero según lo comentado por los gremios, Hacienda no estaría dispuesto a ceder en este punto, ya que la secretaría de Estado viene promoviendo la “equidad tributaria”. En cuanto al formulario de liquidación, los cuestionamientos hacen referencia a que se convirtió en una declaración patrimonial y colisiona con el derecho a la intimidad. Según la interpretación del Colegio de Contadores y de abogados tributaristas, el formulario también introduce en la práctica un gravamen a la venta de inmuebles y acciones.

Fuente: Ultima Hora