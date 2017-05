El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, salió ayer al paso de la investigación de la policía judicial española, que reveló supuestas coimas en el contrato para la construcción del superviaducto, que fue adjudicado a la firma española Isolux Corsán, y que desató polémica en medios locales. El ministro negó que haya recibido “cualquier tipo de pago” para favorecer la adjudicación y solicitó ayer a la Contraloría General de la República (CGR) que realice una auditoría a todo el proceso relacionado a la adjudicación de la obra “de manera a despejar cualquier duda”. “Niego y desmiento categóricamente que haya recibido cualquier tipo de pago para favorecer la adjudicación del llamado superviaducto o de cualquier otra obra licitada por el MOPC en estos casi cuatro años de gestión. Tengo la misma seguridad de mis colaboradores directos vinculados a esta obra en particular”, aseveró Jiménez Gaona, en conferencia de prensa. Vale señalar que la investigación en cuestión consistió en un seguimiento a las cuentas del político español Jordi Pujol Ferrusola, a quién se lo vincula en un caso de “corrupción internacional” por supuestamente conseguir contratos públicos amañados a cambio de percibir comisiones del 10%. La pesquisa involucró a Paraguay, específicamente en el contrato para la construcción del superviaducto habilitado recientemente. Los investigadores explican que Pujol estaba en contacto por correo electrónico con Ernesto Manuel Dos Santos, al que identifican como el “conseguidor” de la adjudicación en cuestión, informó Europa Press. En los correos que recoge el informe, se puede ver cómo Dos Santos presume en diciembre del 2013 de conocer al ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y de poder modificar los pliegos de licitaciones o alterar los plazos para conseguir que Isolux no sea desclasificado del concurso público. Jiménez Gaona aseveró que “conozco a Ernesto Dos Santos, representante de Isolux en Paraguay, como conozco a casi todos los propietarios, presidentes, accionistas y directivos de las empresas constructoras nacionales y representantes de empresas internacionales”. Continuó: “Todas las empresas internacionales operan en el Paraguay y en el mundo por medio de representantes locales para auscultar posibilidades de negocio. Lo que los representantes vayan a decir a sus patrones en relación a sus gestiones es de entera responsabilidad de cada uno de ellos”. A su vez, el ministro cuestionó a la prensa por no resaltar que la obra no tuvo ningún sobrecosto. “La adjudicación representa un 9 % menos que el precio estimado. No tuvo sobrecosto y se terminó en plazo. Es más, las modificaciones realizadas al diseño antes de su construcción demandaron mayor costo que fue imputado a las ganancias de la empresa. De esto ni siquiera hace mención el diario ABC Color, por cierto, ÚH tampoco”, aseveró. Fuente: Ultima Hora