Carlos Pereira, presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) dijo que de momento no sabe cómo se aplicará la ley que condonará las deudas campesinas, ya que no se menciona la fuente de financiación. “No sé cómo se estaría evaluando. No tengo respuesta. La ley dice cómo se debe hacer pero no menciona la fuente de financiamiento”, dijo Pereira a ABC Cardinal y agregó que las condiciones de formalización de la ley es “un poco difícil”. Mencionó que aguardan que los convoquen, junto con las entidades afectadas, pues no queda claro cómo se reglamentará la Ley de rehabilitación financiera que subsidiará la deuda campesina. De acuerdo a lo aprobado, se establecen subsidios para cubrir deudas de hasta G. 51 millones para poseedores de hasta propiedades 30 hectáreas. “No sabemos cuántos son, cuánto deben, dónde deben, no están dentro de nuestra cartera (de clientes)”. Indicó que beneficios como estos cambian la conducta de la gente, pues los beneficiados con condonaciones de deudas en el futuro dejan de pagar sus compromisos. FUENTE ABC