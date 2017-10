Tributación empezó el proceso con la sanción a 624 contribuyentes que presentaron inconsistencias en sus declaraciones juradas y no rectificaron sus documentos, pese a ser advertidos 4 meses atrás. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) inició el bloqueo del registro único del contribuyente (RUC) a los aportantes del impuesto a la renta personal (IRP) por supuestos abusos en las deducciones permitidas por la ley, lo que hizo que estos terminen pagando cero al Fisco. Esta medida afecta a 624 contribuyentes, quienes pese a ser emplazados ya cuatro meses atrás por la SET, no rectificaron o aclararon las inconsistencias encontradas en la presentación de su declaración jurada. En total, fueron 12.005 los contribuyentes emplazados por la Administración Tributaria ya a inicios de junio. Sin embargo, según la institución, en esta etapa los controles alcanzaron a 1.300 personas. De las 1.300, el 48% (624) no rectificó la inconsistencia hallada por la SET, lo que deriva en el bloqueo de su RUC. El 46% (598) sí lo hizo, lo que permitió recuperar impuestos por G. 1.750 millones. Mientras que el restante 6% (78) envió aclaraciones sobre lo reclamado, lo que actualmente está siendo analizado por los técnicos de Tributación (ver infografía). Las inconsistencias controladas por la SET en esta etapa fueron: monto declarado en el campo retenciones, donaciones que superan el 20% de la renta neta y declaración de gastos deducibles que solo corresponden a aportantes del primer año. Impedimentos. La directora de Fiscalización de la SET, Noelia Fariña, explicó que el bloqueo del RUC le impedirá a estos 624 contribuyentes obtener los certificados de cumplimiento tributario y la autorización para timbrado de documentos, entre otros. Esto implica que las personas sancionadas no podrán operar en el mercado hasta tanto rectifiquen su declaración jurada y paguen sus impuestos, afectando principalmente a sus trámites financieros. "Les advertimos, les instamos a rectificar, pero lastimosamente hay contribuyentes que no rectificaron. Hay gente que presenta deducciones por retenciones, pero las retenciones nunca entraron en vigencia. ¿Cómo justifica algo así? No se puede", dijo Fariña. Resaltó el trabajo fino que realizan los fiscalizadores, lo que le permitió a la SET recuperar tributos que son orientados a inversión pública. En ese sentido, adelantó que la meta prevista es llegar a controlar al 50% de los 12.005 contribuyentes emplazados, recordando que en marzo del 2018 se debe liquidar el IRP por el ejercicio 2017. La directora de Fiscalización remarcó que la idea de la Administración Tributaria no es realizar una cacería de brujas, sino que el contribuyente abone lo que corresponde y tome conocimiento sobre cómo presentar correctamente su declaración jurada. Alcance. Este tributo alcanza en este año 2017 a los que perciban más de 60 salarios mínimos al año, es decir, unos G. 117.870.420. En la actualidad, los contribuyentes de la renta personal totalizan 53.867, lo que representa un incremento del 28% con respecto al año anterior, cuando estaban inscritos 42.147 personas. Al cierre de setiembre, la recaudación de la SET por el cobro del IRP alcanzó los G. 184.286 millones. Esta cifra equivale a un incremento del 32% en comparación al 2016, año en que se tuvieron ingresos por G. 138.944 millones. Desde su vigencia, en el año 2012, Tributación ya registró ingresos por G. 550.000 millones, debido al cobro del IRP. FUENTE ULTIM HORA