La inflación de octubre trepó a 0,5%, según reportó el BCP ayer. Se estima que el año cierre en 3,8%, casi en sintonía con el 4% que crecerá la economía. Para analistas, la expansión económica será real. Octubre fue uno de los meses del año con mayor inflación, siendo superado solo por enero (0,6%) y febrero (0,9%). Recientemente el Banco Central del Paraguay (BCP) elevó su estimación del Indicador de Precios al Consumidor (IPC) a 3,8% para el 2017, índice que se encontraba en 3,5%. Miguel Mora, economista jefe de la banca matriz, explicó que el ajuste se debió justamente al comportamiento de los precios de los rubros volátiles, pero se espera una moderación en los valores para final de año.

Vale recordar que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país será de 4%, de acuerdo con el BCP, y existía la duda de algunos sectores sobre si la expansión económica sería real o solo nominal. Es decir, si la inflación iba a ser la gran responsable del crecimiento del PIB.

Al respecto, el economista César Barreto, directivo de la Fundación Desarrollo en Democracia (Dende), señaló que se observa una reactivación económica importante, por lo que el crecimiento será real. En los últimos dos años, la actividad comercial estuvo muy parada, acotó.

En lo que se refiere a la inflación, detalló que también se estima un índice cercano al 4%, en consonancia con el BCP. No obstante, dijo que se está reactivando el crédito financiero y la morosidad fue bajando un poco. No se tiene un cambio significativo, pero sí se está mejor que el año pasado, expresó el ex ministro de Hacienda.

reporte de inflación. Con la cifra del décimo mes del año, la inflación acumulada en 2017 llega al 3,2%, y se ubica por encima del 2,2% que se había alcanzado de enero a octubre de 2016. Asimismo, la inflación interanual fue del 4,9%, mayor al 4,2% que se tuvo en setiembre pasado y también superior a la tasa del 3,6%, registrada en octubre del año pasado.

Registraron las mayores alzas de precio en el rubro alimenticio la carne vacuna (debido a las condiciones climáticas adversas), la harina de trigo (reducción del área de siembra) y el azúcar (menor producción de caña de azúcar por el clima). Los alimentos consumidos en bares y restaurantes también tuvieron subas, así como las bebidas alcohólicas y tabacos importados. En lo que hace a servicios, se encareció el hospedaje en hoteles, cuidado personal y paquetes turísticos.

Las principales reducciones se tuvieron en menudencias vacunas, legumbres secas y bienes para la vivienda. FUENTE ULTIMA HORA