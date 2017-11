Según datos de Hacienda y Tributación, en el 2016 se recaudaron en impuesto al cigarrillo USD 86,2 millones. En Brasil el tributo asciende hasta a 300% y en Paraguay es el más bajo, apenas un 16% En el Senado, una mayoría conformada por disidentes y opositores están impulsando proyectos de ley de aumento de impuesto al tabaco. Recién la próxima semana se podrían tener dictámenes y además se prevén audiencias con productores que no acompañan esta medida. Específicamente el proyecto promovido por el Frente Guasu prevé la modificación de una ley sobre el régimen tributario que regula las actividades relacionadas con el tabaco y establece medidas sanitarias de protección a la población. Se plantea que el impuesto baja del 16 al 30%. De acuerdo con los informes recabados por este sector para llevar adelante la propuesta de aumentar el impuesto, se llegó a la conclusión de que en Paraguay se precisan USD 100 millones para tratar a los enfermos por tabaquismo. Tienen datos del Ministerio de Hacienda y Tributación de que el año pasado solamente en concepto del impuesto selectivo al consumo se recaudaron USD 86,2 millones. En comparación con otros países de la región, que es lo que siempre se comenta, en el Paraguay se paga el impuesto más bajo que es solo un 16%. Se había aprobado que sea hasta el 20%, pero no llega. A modo de ejemplo, en Argentina, el tributo llega al 60% y la recaudación es de USD 2.000 millones; mientras que en Brasil es de 300% y el monto de recaudación llega a los USD 3.000 millones. En cuanto a Uruguay, es del 70% y anualmente llegan a los USD 300 millones; en tanto que en Bolivia el impuesto es del 50%, y en Perú va entre el 30 y 50%. Se hace también referencia a informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los que se ha estimado que en el mundo el tabaquismo es un problema de alta prioridad. Según los datos, se producen alrededor de cinco millones de muertes prematuras al año por el tabaco. Se indica que su consumo causa una alta tasa de morbilidad y se relaciona con más de 25 enfermedades. Tal es así que la población fumadora corre el riesgo de padecer varios tipos de cáncer, así como enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además, se menciona que aunque se eleve el impuesto en un 30% en forma fija, la recaudación aumentaría, pero que aún no sería suficiente para alcanzar los USD 100 millones para paliar el tabaquismo. AVANCES. Se destaca que en los países en los que se han implementado medidas globales de control se han logrado importantes avances económicos y la calidad de vida. Esto implica el contenido, consumo de productos elaborados con tabaco, la divulgación de información, el empaquetado y etiquetado; la reducción del daño sanitario. Se cita también la implementación de medidas para evitar la iniciación en el tabaquismo, especialmente en niños y adolescentes; la reglamentación de la publicidad, promoción, patrocinio y comercio ilícito. Además del proyecto planteado por el Frente Guasu, la intención es unificarlo con otra propuesta promovida por otros opositores que plantean que lo recaudado vaya a salud pública, a Fonacide como también a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Así mismo, hay un proyecto conjunto entre la disidencia y la oposición, que apunta a la transparencia en la comercialización del tabaco, el cual apunta justamente a evitar y combatir el contrabando. "Nueva ley será avance importante"

A criterio de la senadora colorada Blanca Ovelar, una nueva ley que impulse el impuesto a la cajetilla será un avance importante en la lucha contra el tabaquismo.

"Nosotros solo proponemos un arancel que quedaría en alrededor de 1.500 guaraníes y con eso tendremos recursos para mejorar la salud, tener insumos. Va a significar un avance importante y de igual manera vamos a seguir siendo el país con la tasa de impuesto más baja de la región. Si aprobamos este proyecto, aún así estaríamos entre los cinco países que menos pagan impuestos en el mundo", expresó. Agregó que la propuesta que se acercó al Congreso servirá para elevar el rango de aquellos que por primera vez fuman un cigarrillo. "Por lo que vemos cada vez son más los niños que lo consumen, debido al bajo precio con el que salen al mercado", mencionó a ÚH. FUENTE ULTIMA HORA