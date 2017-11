Liberales propusieron reducir la emisión de títulos del Tesoro, lo que hizo que oficialistas, con minoría, dejaran sin cuórum la primera sesión del estudio del Presupuesto 2018, que debe seguir esta mañana. La que debía ser una sesión rauda y de puro cumplimiento en la Cámara de Diputados, supuestamente por un acuerdo entre las diferentes bancadas en respetar los criterios de Hacienda en la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, terminó en medio de acusaciones mutuas por el intento de la oposición de recortar la autorización para emitir bonos. La sesión quedó sin cuórum a las 14.00, ante la ausencia de los legisladores oficialistas, quienes una hora antes habían solicitado un cuarto intermedio, ya que contaban con minoría en sesión. El diputado Víctor Ríos (PLRA) propuso primeramente eliminar totalmente la emisión de los títulos del Tesoro y que sea el gobierno electo el que decida el próximo año el monto que desea emitir, para luego poner a consideración del Congreso. Según el plan presentado por Hacienda, la emisión de bonos en el 2018 sería por USD 602 millones, de los cuales el 50% sería destinado al bicicleteo de la deuda pública (ver infografía). Sin embargo, posteriormente, el diputado Amado Florentín (PLRA) señaló que la propuesta consensuada sería la de autorizar la colocación de bonos para el repago de la deuda pública por USD 300 millones y dejar sin efecto los USD 302 millones restantes. Esta no es la primera vez que los congresistas buscan recortar la emisión de bonos, ya que el año pasado el Parlamento sancionó el proyecto de PGN con una reducción de USD 209 millones en este rubro. Este fue uno de los motivos por los que el Ejecutivo vetó el presupuesto sancionado, lo que hizo que este año se cuente con el mismo plan de gastos del 2016. El Senado aprobó precisamente ayer, con mayoría opositora, un proyecto de ley que quita al Poder Ejecutivo la potestad de vetar el Presupuesto. (Ver pág. 6). Apoyo. La propuesta mocionada por el sector liberal sería acompañada por los legisladores de izquierda y los disidentes, quienes querían seguir sesionando en la víspera y criticaron la "actitud antipatriota" de los oficialistas. Ríos aseguró que resulta sospechosa la actitud del cartismo de querer aprobar a toda costa la versión de Hacienda, desconociendo cuáles serán las prioridades del siguiente gobierno en inversión. En ese sentido, agregó que para la gran mayoría invertir en construcción de cárceles no puede ser una prioridad, pero el Ejecutivo le asignó al Ministerio de Justicia USD 23 millones para el efecto. El diputado Ramón Duarte (Frente Guasu) señaló que mientras se sigue endeudando al país, el Ejecutivo sigue rechazando la suba impositiva al sector agropecuario, suba que podría generar los recursos necesarios en lugar de recurrir a la emisión de bonos. "Quiero dejar constancia de que son los oficialistas quienes le dan la espalda a la gente, demostrando su desprecio por la ley más importante de cada año", expresó el disidente José María Ibáñez. Clemente Barrios (líder de la bancada oficialista) defendió la aprobación del monto original. Señaló que no se puede dejar de pagar la deuda contraída y tampoco dejar de invertir en infraestructura, ya que ello trae la creación de mano de obra y desarrollo al país. Evitó hablar respecto al abandono de la sesión. El tratamiento del PGN 2018 prosigue hoy, desde las 8.30. FUENTE ULTIMA HORA