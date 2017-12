La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició el simulacro de subasta en simultáneo ascendente para el otorgamiento de licencia para la prestación de servicios telefonía móvil de frecuencias de 700 Mhtz (4G LTE) en zonas rurales y rutas nacionales. Carlos Galeano, gerente técnico de la Conatel, explicó este miércoles a las firmas interesadas en esta subasta cómo será el mecanismo de la misma y cuáles son sus obligaciones. AMX Paraguay S.A (Claro), Núcleo S.A (Personal), Telefónica Celular del Paraguay S.A (Tigo) son las empresas que desean en contar con esta señal. La estatal Vox no se presentó. En la ocasión detalló que en una primera etapa, las telefonías están obligadas a tener una actividad del 50 % en las subbandas que tengan elegibilidad. Cada empresa obtuvo tres de ellas. En la segunda, ya deberá ser el 100 %. Por lo que las mismas tienen que ir ofertando por cada subbanda hasta alcanzar el total de elegibilidad. En cada ronda, habrá un reloj sincronizado, para ver la presentación de las ofertas, según resaltó Galeano. En total son siete subbandas, compuesta de 5 + 5 MHz (10 MHz en total, con un costo mínimo de US$ 12 millones. Es decir que como mínimo prevén recaudar US$ 84 millones. En caso que dos empresas muestren interés por la misma frecuencia, se someterá a subasta a la alta (mejores ofertas). Los primeros departamentos del interior del país que estarán conectados a la señal 4G son: Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Amambay, para luego avanzar progresivamente en el resto de los departamentos. FUENTE HOY.COM