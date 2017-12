Un centenar de propietarios y empleados de casas comerciales que se dedican a vender productos a crédito a funcionarios públicos se manifestaron ayer frente a la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF), exigiendo al Poder Ejecutivo el veto del artículo de la ley de Presupuesto que les permite solo descontar hasta un 25% del salario de sus clientes. Max Henke, miembro de la Unión Multiempresarial del Paraguay (UME-Py), dijo ayer que el artículo del Presupuesto, aprobado por el Senado, que limita hasta un 25% los descuentos de salarios de funcionarios públicos, pone en riesgo a unas 400 empresas, de las que dependen unas 60.000 personas entre funcionarios y proveedores. La ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) que fue sancionada es la versión de la Cámara de Senadores, que decidió poner el tope de 25%, mientras que los diputados habían planteado hasta un 50% de descuento del salario. “Vamos a presentar una nota al Ministerio de Hacienda y pedir una audiencia con el ministro de Educación (Enrique) Riera, ofrecemos incluso un plan de refinanciación sin costo adicional”, afirmó. La decisión de los congresistas de poner un límite a los descuentos automáticos de salario se debe a que más de 6.000 docentes no cobraban ni un guaraní hasta principio de año. El diario Última Hora había realizado una investigación que mostró cómo varias de estas empresas operan como casas de crédito en la sombra, prestando dinero que en papeles era disfrazado como una supuesta venta de electrodomésticos. Tras esta serie de publicaciones que duró más de un mes, el Banco Nacional de Fomento (BNF) decidió como medida de urgencia blindar por lo menos G. 500.000 mensuales a aquellos docentes que sufrían estos descuentos compulsivos. Una investigación de la Fiscalía había detectado inclusive que en algunos casos a varios docentes estas empresas hicieron firmar pagarés duplicados y les decían que solo eran copias de contrato de compra. Una vez finalizado el pago, el pagaré duplicado se empezaba a cobrar y los afectados terminaban abonando sumas muy superiores a lo comprometido inicialmente. También se había detectado que otras firmas efectivamente venden electrodomésticos, pero lo hacen a tasas muy superiores al límite legal no usurario fijado por el Banco Central del Paraguay. “Hay funcionarios públicos que se descuidaron en sus gastos, pero también es cierto que hubo empresas que actuaron de mala manera y que fueron expulsadas del gremio”, reconoció Henke cuando se le recordó estos casos. Pidió que no se “generalice” a todas con estos casos de abusos. Aseguró que una mayoría opera de forma honesta generando puestos de trabajo. Fuente ÚLTIMA HORA