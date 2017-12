En el sector privado del negocio de los combustibles revivieron las esperanzas de que “todo vuelva a la normalidad y la legalidad” con el nuevo Gobierno que será elegido el próximo año. Al menos esta es la expectativa que manifestó el gerente del gremio Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar), Guillermo Parra. Indicó que aún es muy temprano para describir un escenario próximo luego de la definición de las candidaturas de los partidos y movimientos políticos, pero cree que este Gobierno que se está yendo empezará a suavizar sus acciones en contra del sector privado. “Todo dependerá de quién resulte electo en abril. Este Gobierno ya está de salida y capaz que muchas de sus medidas se vayan suavizando”, enfatizó. Sobre el punto, remarcó que si bien persiste la incertidumbre, abrigan la esperanza de que “se van a revertir todas las ilegalidades impuestas en este periodo gubernamental, como los decretos inconstitucionales que favorecieron a Petropar”. Cabe recordar que el sector privado no pudo revertir la imposición vía decreto de Horacio Cartes, en materia de importación de gasoil tipo III o común y la nafta económica. Todos se vieron obligados a comprar de la estatal Petropar. Parra recordó que en julio vencen todos los contratos con la estatal de combustibles de compra de gasoil. Afirmó que Petropar fue el único beneficiado con esta medida, a través de la cual logró millonarias utilidades. Aseguró que el 65 por ciento de las utilidades de la estatal de combustibles son producto de los decretos sobre importación, como también del monopolio para la venta búnker de combustible para embarcaciones. El gerente de Dicapar sostuvo que las estaciones de servicio de Petropar, si bien venden buen volumen, no están en condiciones de sostener a la empresa sin los decretos en cuestión. “Petropar tiene una estructura de costos de 50 millones de dólares al año y con sus nuevas estaciones no va a cubrir sus gastos”, aseveró. FUENTE ÚLTIMA HORA