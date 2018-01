Las estimaciones de los organismos locales se sitúan en un 3,5%, inferior al 4,3% del año pasado. La incertidumbre por elecciones desaceleraría la inversión y una eventual sequía impactaría en el campo. Si bien el pronóstico de crecimiento económico para este año, según el Banco Central del Paraguay es hasta un 4,5%, los agentes económicos del plano local toman esta cifra con más cautela por ser el 2018 un año marcado por las elecciones generales para elegir a un nuevo Gobierno. En una entrevista con Última Hora, el ex ministro de Hacienda, César Barreto considera que el factor político será clave en el ritmo de inversiones para este año ya que el cambio de Gobierno genera incertidumbre en el sector inversor que no haría grandes inversiones hasta abril cuando se definan el nuevo presidente de la República. De igual manera, recordó que el periodo de transición de un Gobierno a otro hace que solo se continúen aquellos proyectos que ya estaban en marcha y no se inician nuevos emprendimientos. Por el lado de la agricultura, si bien hay una expectativa mejor para los cereales que en el 2017 tuvieron un mal año, la producción no alcanzaría los niveles récord del año pasado debido al fenómeno moderado de la niña que produce periodos de sequía. Sobre el punto, vale recordar que expertos en climatología del Banco Itaú Latam consideran que el mencionado fenómeno climático reduciría de un 2% y hasta 3% la producción agrícola para toda la región. Teniendo en cuenta estos factores, es que la Fundación Desarrollo en Democracia (Dende) considera que la expansión del PIB rondaría el 3,5% al cierre del 2018, inferior al 4,3% de este año. "Nos parece muy optimista el pronóstico del Banco Central, tenemos una posición más conservadora", apuntó Barreto. De igual modo, el pronóstioco de la consultura local MF también incorpora estos elementos y considera que la economía crecería solo hasta un 3,5% en el PIB. No obstante, la Casa de Bolas Puente Paraguay, espera un crecimiento de hasta 4,3% más cercano a la expectativa oficial de la banca matriz. internacionales. Los pronósticos de organismos y bancos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Itaú Latam esperan para el país un crecimiento del 4%. El Banco Mundial pronostica un 3,8% y la banca internacional BBVA Paraguay considera una expansión de 3,5% para este año. Paraguay cerró nuevamente un año situándose entre los primeros lugares en crecimiento económico en la región, sin embargo, esto no se traduce en mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos.

El último dato disponible de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (Dgeec) 28,9% ubicándose en el tercer lugar más alto por detrás de Bolivia 38,6% y Argentina 30,3% de pobres.

Tampoco hubo una mejoría hasta la última revisión sobre la tasa de desempleo abierto en Asunción y área metropolitana que se había ubicado en 7,6% al cierre del tercer trimestre, esto en cifras alcanza a unas 93.000 que no trabajaron ni una hora en el periodo de referencia.

Analistas económicos consideran que del crecimiento en el PIB sin mejora social, se debe a que los sectores que expanden a la economía son rubros agrícolas de poco derrame en los niveles más bajos de la población.



Fuente: Ultima Hora