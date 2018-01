Se realizó ayer la subasta de las bandas de 700 MHz, con las que las telefónicas podrán desplegar la cobertura de 4G en áreas rurales. Conatel recaudó USD 84,5 millones en total en este inédito evento. A las 8.30 comenzó ayer el proceso de subasta ascendente en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y finalizó alrededor de las 16.00. Es la primera vez en la historia que el ente regulador recurre a este mecanismo para otorgar licencias. En total se ofertaron siete sub-bandas (C a I) del espectro de 700 megahertz (MHz) y cada una tenía un valor mínimo de USD 12.000.000. El pliego de bases y condiciones establecía que para pujar, durante la primera etapa, los oferentes tenían la obligación de aumentar sus ofertas como mínimo en un 5% del precio piso, mientras que en la segunda etapa el aumento mínimo debía ser del 3% del mismo. La operadora Tigo se adjudicó tres bandas, las cuales fueron la C, D y E (que están compuestas por frecuencias altas y bajas). Por la C abonó USD 12.105.000, por la D USD 12.105.000 y por la E USD 12.115.000, la cual se constituyó en la sub-banda más cotizada de la jornada. Así, la firma se compromete a abonar USD 36.325.000. Por su parte, la telefónica Claro se alzó con las bandas F y G. Por la primera pagó USD 12.106.000 y por la segunda USD 12.109.000. El monto global es de USD 24.215.000. Finalmente, la compañía Personal adquirió las bandas H e I. Por ambas ofertó el precio base de USD 12.000.000, lo que equivale a un importe total de USD 24.000.000. De esta forma, Conatel recauda USD 84.540.000 por el proceso. El dinero será destinado al Estado para programas sociales, aseguró el ente. Las tres operadoras ya hicieron el depósito de las garantías, que se traducen en USD 5 millones por cada sub-banda comprada. Ahora tendrán dos meses de plazo para efectivizar los importes faltantes. DESPLIEGUE. Estas bandas de 4G beneficiarán especialmente a las zonas más remotas del territorio. Complementarán a las frecuencias licitadas en diciembre de 2015 (1.700 - 2.100 MHz), que cubren primordialmente el área metropolitana. El objetivo es atender aquellos lugares en los que todavía no llega la cobertura de internet y paquete de datos. Se brindó especial atención a las rutas nacionales. Entre las exigencias, se separaron en tres grupos las rutas y en el grupo 1 figuran las rutas 1, 2, 6 y 7, que tienen la obligación de una cobertura del 100%. Las del grupo 2 son las rutas 3, 5, 8 y 10, que tienen una obligación de cobertura de hasta un 50%. En el grupo 3 están las rutas 4, 9, 11 y 12, cuya obligación es del 30%. Fuente: Ultima Hora