El Ministerio de Hacienda remitió el pasado miércoles una nueva propuesta de acuerdo a varios gremios empresariales, como la Feprinco, la Unión Industrial Paraguaya y la Asociación Rural del Paraguay, en busca de zanjar el conflicto en torno a la deducibilidad de las inversiones en el régimen del impuesto a la renta personal (IRP). En la nueva propuesta, la novedad principal radica en el plazo para realizar las rectificaciones por supuestos abusos en las deducciones. El nuevo planteamiento hecho por el Fisco consiste en ampliar hasta el 31 de julio el tiempo para que los contribuyentes emplazados por Tributación puedan rectificar sus declaraciones juradas. Este plazo fenecía el 31 de enero y se había convertido en una preocupación para los empresarios, atendiendo la proximidad de dicho vencimiento. De acuerdo con la propuesta, la liquidación del IRP por el ejercicio 2017, que debía realizarse en marzo, también será aplazada hasta el mes de julio (ver infografía). El resto de los puntos no varió, en comparación al primer borrador enviado a los gremios empresariales, destacándose que Hacienda se mantiene en su versión de que las inversiones no son 100% deducibles. Acuerdo a la vista. Los representantes de los gremios empresariales valoraron la nueva propuesta hecha por la cartera fiscal. Señalaron que, hasta el momento, es lo mejor que se consiguió en las negociaciones con el Gobierno y que habría un consenso para la firma del documento, especialmente teniendo en cuenta el vencimiento del plazo para las rectificaciones. Resaltaron que esta postergación dará tiempo a los gremios para consensuar una nueva ley o llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno, tras las elecciones de abril. “Pasar a julio el pago y las rectificaciones significa que se puede seguir conversando en ese tiempo para llegar a un consenso. Si bien ellos se mantienen en su postura de las deducciones, contraria a la nuestra, hay ya un consenso para firmar el acuerdo porque se acaba el tiempo, sobre todo por las intimaciones de la SET”, expresó el titular interino de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella. Agregó que, en el último punto de la propuesta, se deja abierta la posibilidad de que los contribuyentes puedan cuestionar la interpretación del Fisco, con lo que de no llegar a un acuerdo sobre la limitación a las deducciones, será decisión de cada agremiado recurrir a la Justicia. A su turno, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, indicó que los representantes gremiales tendrán hoy una reunión final sobre el tema, de modo a pedir luego una nueva audiencia con autoridades de Hacienda. “Los gremios al parecer están de acuerdo. Creo que se firmaría mañana (por hoy), entonces el lunes ya vemos si podemos reunirnos con Hacienda”, comentó el titular de la ARP. Fuente: Ultima Hora