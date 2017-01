El presidente Nicolás Maduro, dijo que es “una realidad constitucional” que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por la oposición desde hace un año, está rumbo a la “autodisolución y (a) la convocatoria de nuevas elecciones”. “Por el camino que van la AN lo que está es rumbo a la autodisolución y (a) la convocatoria de nuevas elecciones para la AN, ellos mismos están marcando ese rumbo”, dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión. El jefe de Estado venezolano hizo este comentario, luego de recordar que la Constitución del país establece que cada 5 de enero se debe instalar la directiva del Parlamento y tras afirmar que “mañana habrá un debate interesante en el hemiciclo”. En la AN “dicen que tienen la intención de nombrar a mi (...) amigo (el opositor) Julio Andrés Borges como presidente” del Legislativo, dijo Maduro, quien además aseguró que el diputado “se comprometió” con él “a acatar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en segundo lugar a cumplir con todas las iniciativas de diálogo”. El Parlamento venezolano se declaró en desacato al TSJ el 6 de septiembre pasado, después de que este declarara la nulidad de todos los actos legislativos pues la Cámara había desacatado una sentencia anterior que ordenaba la suspensión cautelar de cuatro diputados por supuestas irregularidades en su elección. Una vez iniciada la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición a finales de octubre pasado, los dos sectores políticos lograron unos acuerdos entre los que destaca que el Parlamento desincorpore a estos diputados. Tras esto, los parlamentarios solicitaron su desincorporación a la directiva de la AN, pero el TSJ pidió que le fuese notificada la acción por escrita. En ese sentido, los oficialistas sostienen que los diputados no han sido desincorporados y el mandatario venezolano dijo hoy que espera que la AN cumpla con los acuerdos de la mesa de diálogo “antes de que sea demasiado tarde”. “Por lo menos (que) cumpla con legalizarse”, afirmó. Para este jueves se tiene prevista la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional en una sesión que ha sido convocada para las 11.00 hora local (15.00 GMT). Fuente: EFE