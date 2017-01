El embajador paraguayo en Argentina consideró que no habrá una deportación masiva de paraguayos residentes en el vecino país, aunque aclaró que aún debe interiorizarse del nuevo decreto de Macri, que habla de expulsión de extranjeros. El embajador Federico González se refirió al nuevo decreto emitido por el presidente argentino, Mauricio Macri, a fin de expulsar a extranjeros que cometan delitos. La medida ya había sido adelantada por la ministra de Seguridad del vecino país, Patricia Bullrich, quien anunció que “toda persona extranjera que cometa delitos va a tener un trámite rápido de expulsión”. Las declaraciones de la alta funcionaria habían sido tomadas como xenófobas por varios sectores, ya que en un momento dado había hablado de que “peruanos y paraguayos terminan matando por el control de la droga”, por lo que apuntó a estos grupos como los responsables de delitos vinculados al narcotráfico. En contacto con radio ABC Cardinal, el diplomático confirmó que el decreto en cuestión se hizo público recientemente y aclaró que aún no se interiorizó al respecto. “Vamos a interiorizarnos; antes eran conjeturas que nos preocupaban y expresamos nuestra preocupación por la posibilidad de estigmatizar a un grupo en un país donde hay mucha presencia paraguaya”, refirió. Consideró que no habrá una masiva deportación de paraguayos, como temen varios connacionales. “Entendemos que esto apunta a combatir el delito transnacional y no apuntaría a los residentes; sinceramente, no creo que lleguemos a una lista de deportaciones”, sostuvo. Insistió en que la principal preocupación de las autoridades paraguayas es el estigma que se pueda generar contra todo paraguayo en la Argentina. “No queremos que se estigmatice a una comunidad laboriosa, que trabaja; reiteramos nuestra preocupación por la estigmatización”, manifestó. Indicó que las políticas migratorias deben combatir el delito transnacional pero no atacar a comunidades extranjeras ya asentadas y caracterizadas por el trabajo. “Esto no debería ser una cosa que apunte a nuestro país; lo más importante es que se salvaguarde siempre la honorabilidad, el buen nombre de nuestra comunidad paraguaya, de todas las personas que vienen acá a trabajar y a dar lo mejor de sí”, acotó. UNOS 2.000 PARAGUAYOS PRESOS Al consultársele sobre la cifra de paraguayos presos que podrían ser afectados por el decretoen cuestión, el embajador mencionó que oscilan entre los 1.800 y 2.000. “Son paraguayos que están presos por distintos motivos, algunos de ellos por cuestión de drogas; gran parte de ellos son mulas, gente que transportaba drogas”, detalló. Al señalársele que este grupo podría ser objeto de las primeras deportaciones, el diplomático paraguayo indicó: “En principio sí, pero lógicamente siguiendo el debido proceso y todo el trámite correspondiente”. Intentó, sin embargo, minimizar nuevamente el impacto que pueda tener esto en la comunidad paraguaya, inclusive la presa en la Argentina, ya que hay internos con juicios iniciados y varios con condena firme. “Son gente que ya está acá, que está en pleno juicio y algunos con condenas inclusive”, refirió. Con respecto a la cifra de connacionales residentes en el vecino país, recordó que los registros oficiales hablan de 850.000 paraguayos. Sin embago, aclaró que existe un subregistro importante, por lo que el número real llegaría a unos 1.500.000. Aclaró que no se puede hablar de que la diferencia corresponda a paraguayos ilegales en la Argentina. “Los que fueron censados son compatriotas y alcanzan ese número (850.000); no puedo decir que el resto está en forma ilegal, porque simplemente puede tratarse de gente con papeleos pendientes”, argumentó. Fuente: ABC Color