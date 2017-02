Compatriotas que aterrizaron en Miami y Nueva York tuvieron que regresar al país al no permitirles el ingreso en el marco de la suspensión de las primeras 60 mil visas. Se trata de personas que incluso tienen inversiones en los Estados Unidos. Embajador paraguayo en dicho país señaló que no fueron informados sobre casos. El decreto presidencial emitido por Donald Trump, el cual es más exigente para la entrada de inmigrantes, ya tuvo sus víctimas paraguayas el fin de semana cuando dos compatriotas -quienes pidieron reserva de identidad para preservar la privacidad- rebotaron en los aeropuertos de Miami y Nueva York, pese a que contaban con los documentos reglamentarios con los cuales siempre ingresaron al país del norte. Ambas personas están ligadas al mundo de los negocios con los Estados Unidos, tienen inversiones y residencia en dicho país de ahí lo más llamativo del caso. Esto se dio en el marco de la suspensión de las primeras 60 mil visas, tras la firma de decretos por parte del presidente Donald Trump. DETALLES En conversación con el embajador de Paraguay en el país norteamericano, Germán Rojas, éste dijo que desconocen los detalles precisos del hecho y que sólo un caso es el que se maneja desde la esfera diplomática (el de Miami). “No hemos tenido acceso ni a la persona ni a las autoridades”, explicó. Rojas agregó que “el único problema que pudieron tener es el de la documentación que no está en regla, que en la serie de preguntas que se hacen caigan en contradicciones o que en los trámites para obtener la visa hayan omitido declarar algo relacionado con el propósito de viajar a ese país”. Mencionó que estos acontecimientos son parte de una serie de medidas que se toman dentro de un esquema de revisión general de procedimientos. MÁS AJUSTES “Van a haber ajustes, y hay opiniones de mucha gente de que habría mayor rigurosidad en los controles”, acotó. Estos hechos estarían en línea con la declaración de erradicar el terrorismo en el país norteamericano. Las líneas de emergencia de la Embajada Paraguaya para cualquier ayuda son: +1 (202) 798-8810 y el +1 (202) 798-7200. El correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla . LA EXCUSA DEL COMBATE AL TERRORISMO En un memorándum del Departamento de Estado que se publicó durante los procedimientos judiciales realizados el miércoles demuestra que la administración Trump revocó todas las visas de los 7 países que en su mayoría son musulmanes. Según Bloomberg, los mandatos judiciales federales en contra del veto son inútiles, porque no se le permitió a nadie de esos países abordar hacia EEUU, desde que se emitió el documento. “La lucha real sobre los efectos del decreto de Trump, al igual que el resto de sus políticas, está recién comenzando. Y sin un esfuerzo lento y paciente para trabajar desde dentro del sistema judicial, no será posible ganar la batalla”, expresa el artículo de Noah Feldman publicado en el portal de Bloomberg. Fuente: Diario 5 Dias