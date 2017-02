El ministro de Agri­cultura de Brasil espera que el aumento del pro­teccionismo en Estados Unidos creará ‘‘muchas oportunidades’’ para la industria de su país, in­cluyendo el aumento del comercio con México. Representantes de Mé­xico discutirán la posi­bilidad de importar soja, carne de res y cerdo de Brasil en una reunión con agricultores locales y miembros de la industria a finales de este mes, dijo Blairo Maggi el lunes en un evento en São Paulo. CRECIMIENTO “Brasil vuelve a entrar al juego”, dijo Maggi, cuya familia es propietaria de una de las empresas productoras de soya más grandes de Brasil, el Gru­po Amaggi U.S. La decisión del presi­dente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífi­co de Cooperación Eco­nómica también es vista en Brasil como una opor­tunidad para aumentar el comercio agrícola con países asiáticos, dijo Ma­ggi. Brasil es uno de los ma­yores exportadores de soya del mundo, junto con el café, el azúcar y el jugo de naranja. El país también es el mayor ex­portador de carne de res y de pollo, y el segundo exportadores de maíz. No obstante, los volúmenes de exportación hacia Mé­xico tienen espacio para crecer. NEGOCIOS Trump dijo la semana pasada a los legisladores que quiere acelerar las renegociaciones para el Tratado de Libre Comer­cio de América del Norte mientras el secretario de Economía de Méxi­co, Ildefonso Guajardo, dijo que comenzará las negociaciones tan pron­to como Estados Unidos esté listo. La reanudación de las negociaciones del Nafta tiene lugar en un mo­mento en que Brasil está buscando diversificar las exportaciones agrícolas y reducir su dependencia de China. No obstante, Brasil en­frenta restricciones sani­tarias para exportar car­ne de res a naciones como Japón y Corea del Sur. “Es bueno negociar con China, pero es peligro­so enfocarse en un solo país”, dijo Maggi. “Brasil necesita expan­dir su comercio con otros países”. Maggi, que también fue gobernador del principal estado agrícola de Brasil -Mato Grosso-, fue electo para el Senado en 2011 y fue nombrado ministro de agricultura el año pa­sado. Fuente: Diario 5 Dias