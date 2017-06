El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, con ayuda de las autoridades de la ciudad, lanzó la "batiseñal" en recuerdo del actor Adam West, el célebre Batman de la televisión, fallecido recientemente. "Nunca habrá otro Adam West y nunca habrá otro Batman como el de Adam West", afirmó Garcetti desde las escaleras del ayuntamiento de la urbe californiana, donde se llevó a cabo este evento aderezado con elementos icónicos de la serie, como el "batimóvil" y el "batiteléfono". "No sé cuántas veces habré soñado con usar la 'batiseñal'", reconoció Charlie Beck, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, en alusión al tradicional método con el que las autoridades alertan al superhéroe en las viñetas de los cómics y en las películas de Hollywood. Por su parte, Burt Ward, el actor que interpretó a Robin, el compañero de aventuras de Batman en la serie de televisión de la década de 1960, dio las gracias a los centenares de aficionados que se congregaron en el ayuntamiento de la ciudad para rendir tributo a su ídolo. "Adam no está físicamente, pero creo que hoy esta aquí en espíritu", afirmó el intérprete, de 71 años. "Si Adam estuviera aquí, les diría que hay que aprovechar bien el escaso tiempo del que disponemos. Sean buenos y pasen tiempo con su familia y amigos. Él querría que todos fueran felices hoy. Él pasó toda su vida tratando de hacer del mundo un lugar mejor", manifestó. West murió el pasado viernes en Los Ángeles, a los 88 años, de leucemia. Su éxito como Batman le dificultó poder conseguir otros papeles, ya que quedó para siempre asociado a su popular personaje. No obstante, siguió trabajando durante toda su carrera y alcanzó de nuevo la fama como voz del alcalde de Quahog, de nombre también Adam West, en la serie animada de Fox Padre de Familia. FUENTE ULTIMA HORA