PEKÍN. Los presidentes de China, Xi Jinping, y EEUU, Donald Trump, mantuvieron hoy una conversación telefónica sobre Taiwán, Corea del Norte y la próxima cumbre de líderes del G20, en la que acordaron celebrar una reunión bilateral. “El presidente chino señaló expresamente que las relaciones China-EEUU han registrado un gran progreso recientemente, pero también han sido afectadas por factores negativos” , señaló en rueda de prensa un portavoz de Asuntos Exteriores, Geng Shuang. Xi manifestó a Trump su confianza en que Washington mantenga su respeto al principio de una sola China, después de que la semana pasada el Departamento de Estado de EEUU autorizase la venta de armas a Taiwán por valor de 1.400 millones de dólares. El presidente chino urgió a Trump a manejar con cautela y de forma adecuada las cuestiones relacionadas con Taiwán, según la fuente. Ambos mandatarios hablaron también sobre Corea del Norte y reafirmaron su compromiso para lograr la desnuclearización de la península coreana. Xi y Trump intercambiaron puntos de vista sobre la cumbre de líderes del G20 que tendrá lugar los próximos viernes y sábado en Hamburgo (Alemania) y ambos acordaron mantener una reunión bilateral al margen de esa cita. El presidente chino recalcó que Pekín y Washington deberían hacer esfuerzos conjuntos para promover que estas reuniones del G20 generen más resultados en la revitalización de la economía global. La conversación se produjo pocas horas después de que China enviara buques militares a aguas del Mar de China Meridional que reclama como propias, tras la incursión de un destructor de EEUU, que no reconoce la soberanía de Pekín en una zona disputada por varios países. Sin embargo, el comunicado no menciona si los dos presidentes hablaron sobre este asunto o sobre la petición estadounidense para que el disidente y premio Nobel de la Paz 2010 Liu Xiaobo, actualmente en un hospital bajo vigilancia policial, pueda salir del país para tratarse en el extranjero del cáncer terminal de hígado que padece. Preguntado sobre si los presidentes dialogaron sobre estos dos asuntos, el portavoz Geng dio a entender que si no figuran en la nota oficial es que Xi y Trump no lo hicieron. Fuente: ABC Color