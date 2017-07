MADRID. La detención en 2014 del opositor venezolano Leopoldo López por la marcha contra el Gobierno del país que acabó con 43 muertos y 600 heridos llevó a Carlos Baute a escribir “Vamo' a la calle”, una reivindicación vestida de fiesta y esperanza. Lamentablemente, opina que la salida pasa por las armas, por una acción de los militares para tomar el poder pero no para asumirlo, sino para desalojar al presidente Nicolás Maduro y que pase a otra persona, “porque también la cúpula política está corrupta”, denuncia el músico en una charla con Efe celebrada hoy en Madrid. Lejos queda el año 2008 en el que Baute (Caracas, 1974), por temor a las represalias, se negó a firmar una carta apoyada por 139 artistas como Alejandro Sanz o Miguel Bosé contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Si ya en 2013 dio muestras de arrepentimiento, la posición apolítica del autor de Colgando en tus manos se ha convertido en algo del pasado lejano. “No se puede más, Venezuela es un régimen narcocastrista totalitario que asesina a su pueblo”, clama, antes de subrayar la “inseguridad” y “pérdida de valores” que vive el país ("cada año mueren 25.000 personas", afirma), así como la falta de libertades y de bienes ("Mi tía puede ir al mercado solo una vez a la semana con su DNI, como pasaba en Cuba", añade). Residente de manera permanente en España desde 2001, Baute hace cuatro años que no pisa suelo venezolano. “Estoy en una lista negra y sé que puedo tener problemas si viajo allí. No digo que me vayan a meter preso o que me quiten el pasaporte, puede que sí o puede que no, igual me echan droga en la maleta...”, vaticina. Su Vamo' a la calle no es la única canción que ha escrito en homenaje a su patria, dice, pero esta salió “redonda”, en cuanto que arropa con energía optimista un tema negativo, con un estribillo dice “Vamo' a la calle tú y yo/ y que se escuche tu voz/ a todo el mundo le canto/ pa que nos vaya mejor”. “Vetada” en su país -no suena en las radios-, Baute presume de que sí lo hace en las manifestaciones callejeras. Cuenta entonces que estaba lista desde hacía un año, pero que su discográfica le paró los pies. “No te metas en política”, le recomendaron, hasta que la situación en las calles se recrudeció y le dieron vía libre para lanzarla. “Yo escucho las noticias aquí y son muy escuetas. En Venezuela tenemos una guerra civil. La semana pasada me mandaron imágenes de la gente comiendo basura de la calle, porque hay más de 3 millones de personas que pasan hambre allí”, insiste. Por eso se rebela contra quienes defienden el régimen de Nicolás Maduro. “Cuando desde Podemos hablaron bien de Chaves, nunca más quise escuchar nada de ellos. Desde 1998 vivimos en una dictadura. No tienen ni idea de lo que sucede allí. Les invito a que vivan en Venezuela, pero no una semana, sino 6 meses”, plantea. Desde España, él contribuye al bienestar de sus compatriotas mediante una fundación que, “como narcotraficantes”, introduce medicinas de manera ilegal, según denuncia, para que no se las incaute la Policía y las revenda “a precio de oro”. Baute, que presume de ser “el artista número 1 en España en streaming” según los datos de Spotify, se centrará en los próximos meses en promocionar este Vamo' a la calle, primero en territorio español y ya en agosto en Colombia. FUENTE ABC DIGITAL