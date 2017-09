Catalina y Guillermo, los duques de Cambridge, padres de los príncipes Jorge y Carlota, esperan su tercer hijo, que será el sexto bisnieto de la reina Isabel II de Inglaterra, de 91 años. "Sus altezas reales los duques de Cambridge están encantados de anunciar que la duquesa está esperando su tercer hijo. La Reina y los miembros de ambas familias están encantados con la noticia", señaló un comunicado del palacio de Kensington.



El tercer hijo de los duques será quinto en la línea de sucesión a la corona británica, por detrás del príncipe Carlos; su padre, el príncipe Guillermo, y sus hermanos Jorge y Carlota.



El palacio comunicó el embarazo después de que la duquesa se viese obligada a cancelar hoy un compromiso oficial en Londres debido a que padece hiperémesis gravídica, las mismas náuseas que experimentó en los primeros meses de gestación de sus dos hijos.



La esposa del príncipe Guillermo, que es atendida en su residencia oficial del palacio de Kensington, tenía previsto visitar este lunes un centro infantil en el norte de Londres, según la fuente, que no indicó de cuántas semanas está embarazada la duquesa.



Se espera que el nacimiento tenga una gran atención mediática, como ocurrió con el nacimiento de Jorge en 2013 y el de Carlota en 2015, ambos en la capital británica.



El embarazo coincide con la nueva vida que empezaron los duques en Londres, donde tienen desde este septiembre la residencia permanente, para que el príncipe Guillermo pueda dedicarse de lleno a sus compromisos como segundo en la línea de sucesión al trono.



Además, este jueves, el príncipe Jorge, tercero en la línea de sucesión al trono, empieza el preescolar en el colegio privado Thomas's Battersea, en el sur de Londres.



El nuevo integrante de la familia real será el sexto bisnieto de Isabel II, ya que, además de los dos del príncipe Guillermo, es bisabuela de los dos hijos de su nieto Peter Philips -Isla y Savannah Phillips- y uno de su nieta Zarah Phillips -Mia Tindall-.



Según los comentaristas, se esperaba que los duques de Cambridge optaran por tener al menos tres hijos ya que la duquesa, que tiene dos hermanos -Pippa y James-, siempre habló de la alegría de haber pasado una infancia feliz con ellos dos.



Además, los duques siguen la tradición de la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, que también decidieron tener una familia más numerosa al ser padres de cuatro hijos: los príncipes Carlos, Ana, Andrés y Eduardo.



Durante un reciente viaje a Polonia en julio, Catalina Middleton hizo una broma sobre la posibilidad de dar a luz a un tercer hijo tras recibir un oso de peluche para un bebé.



Al recibir el regalo, la duquesa se dirigió a su marido y, riéndose, dijo: "Vamos a tener que tener más bebés".



En caso de que la duquesa tenga un varón, este no podrá pasar por encima de su hermana Carlota en la línea sucesoria al regir una nueva ley que afecta a los bebés reales nacidos después de 2011.



Hasta entonces, la línea de sucesión daba prioridad a los varones, pero el ex primer ministro británico David Cameron decidió modificarla tras la boda de los duques en 2011.



La noticia del embarazo coincidió con un acto de la reina Isabel II en Escocia, donde inauguró hoy el puente Queensferry Crossing, en el este.



Además, el comunicado se conoció días después de que el Reino Unido recordase el vigésimo aniversario de la muerte de Diana de Gales, ocurrida el 31 de agosto de 1997 en París. FUENTE ULTIMA HORA