El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) conquistó 17 de las 23 gobernaciones en disputa durante las elecciones regionales este domingo, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Entra tanto, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó en solo cinco estados, de acuerdo con las cifras ofrecidas por Lucena, quien aseguró que en estos comicios la participación electoral fue de 61,14%. Minutos antes de la declaración de Lucena, la MUD denunció que los resultados de la oposición no coincidían con los que anunciaría el CNE. Gerardo Blyde, jefe de Campaña de la MUD, dijo que “no reconocemos en este momento aquellos sitios en donde no hemos terminado el conteo. Esta es la declaración que en este momento con seriedad queríamos decirle al país y a la comunidad internacional. Tenemos serias sospechas sobre los resultados que van a ser anunciados en pocos minutos al país”. Unidad Venezuela, cuenta oficial de la Mesa de la Unidad Democrática, anunció en Twitter que no reconocía los resultados donde no se han terminado escrutinios en un 100%. Por su parte, Julio Borges, diputado a la Asamblea nacional por el estado de Miranda, denunció que no habían podido comunicarse con las autoridades del Plan República, que es el garante de la seguridad durante las elecciones. Los observadores habían predicho que la oposición lograría un importante triunfo este domingo. "Si la votación es totalmente libre y limpia, (la oposición) probablemente ganará entre 18 y 21 estados", de acuerdo con un análisis de Eurasia Group. Actualmente, el oficialismo tiene todas las gubernaturas, excepto tres. El oficialismo logró arrebatarle a la oposición el estado de Miranda (considerado la 'joya de la corona') hasta ahora gobernado por el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles. Tensión preelectoral Los días previos a los comicios, la oposición acusó a las autoridades electorales de hacer que las boletas sean confusas y cambiar los centros de votación en los bastiones de la oposición con el fin de favorecer a los candidatos oficialistas. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo la semana pasada que las medidas del Consejo Nacional Electoral (CNE) "ponen en duda la limpieza del proceso electoral". El CNE defendió los cambios con el argumento de que las medidas eran por razones de seguridad y calificó la declaración del Departamento de Estado como una "agresión perpetrada contra nuestra soberanía". El presidente Nicolás Maduro rechazó las acusaciones y calificó las elecciones del domingo como "un éxito para Venezuela y la democracia revolucionaria, la democracia socialista". FUENTE CNN EN ESPAÑOL