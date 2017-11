El abogado que trabajó para el kirchnerismo en el Fútbol para Todos se quitó la vida anoche El abogado Jorge Alejandro Delhon, de 52 años, vivía en Lanús, era padre de cuatro hijos e hincha fanático de Banfield. Quienes lo conocían, dicen que era "un tipo tranquilo", muy cercano a su familia. El hombre había sido contratado por la Jefatura de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchneren 2012, cuando el actual referente del partido Cumplir Juan Manuel Abal Medinaera el titular de la jefatura. Según consta en una contratación que rigió entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de ese año, la principal función que tenía Delhon dentro de Fútbol Para Todos era ser responsable de proyecto, con un rango de segunda línea. Aunque percibía $ 176.400 era un abogado que jamás tuvo perfil alto ni tomó decisiones trascendentales. Anteriormente, en 2010, Delhon había sido responsable del Registro Nacional de Infractores a la ley del deporte. El ex funcionario del kirchnerismo se quitó la vida ayer por la noche, unas horas después de que el ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco lo acusara de recibir coimas millonarias. "Nosotros pagamos sobornos a esos dos señores por US$ 4 millones de dólares", respondió Burzaco cuando la fiscalía de Estados Unidos le preguntó por el rol de dos ex funcionarios del Fútbol Para Todos. Uno de ellos era Delhon, el otro, Pablo Paladino. FUENTE LA NACION.COM.AR