La marihuana recreativa es legal en California a partir de este 1° de enero, primer paso para convertir al estado en el mayor mercado de cannabis del planeta. Si bien varios estados del país más la capital Washington DC legalizaron ya legalizaron el uso recreativo, nada se compara a la magnitud de California. Algunos especialistas afirman que el mercado de cannabis crecerá cerca de 400%. Sólo en California, se calcula será de 6 mil millones de dólares para el 2021 y Los Angeles concentrará el mayor mercado del mundo. La firma Arcview, que hace estudios especializado del mercado del cannabis, estima que el mercado crecerá a 22.600 millones de dólares en 2021, desde 6.700 millones en 2016. Solo en California, calcula será de 5.800 millones de dólares en 2021, 74% del total por uso recreativo. Según la nueva ley, cualquier persona mayor de 21 años puede tener hasta 28,3 gramos de marihuana. Ya no se necesita receta médica. No se podrá consumir en sitios públicos o mientras se conduce un automóvil. Tampoco a menos de 300 metros de una escuela o un lugar con niños. La producción, distribución y venta de marihuana requiere un permiso municipal y otro del Estado. No será sencillo, no será automático, pero el Estado Dorado y muchas de sus ciudades se preparan para recibir una gran cantidad de ingresos en impuestos. Ciudades como San Francisco, San Diego y San José no perdieron tiempo y ya entregaron licencias a varios dispensarios que, con sus permisos estadales, podrán arrancar el primer día del año con ventas recreativas. Fuente: RFI